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الحسين أبو الشهداء (6)
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 12:24 م
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فارق في الخليقة وسبب للمزيد من النفرة
اخترت هذا العنوان، بديلاً من عنوان «زواج الحسين» الوارد بالكتاب، وظنى أن ما اخترته أليق للتعريف بهذه القضية، لأنها لم تكن زواج الحسين، وإنما كانت تخليصًا قام به بأريحية من عقابيل تطليق لامرأة حُضّ زوجها على تطليقها بتدبير معاوية على وعد تزويجه بابنته، لتصفو الظليمة المطلقة ليزيد بن معاوية الذى هام بها حبًّا أمرضه.
بيد أن الحسين لم يرضه ذلك، فتقدم للمطلقة فتزوجها، لا ليستبقيها بل ليحميها ويردها إلى زوجها ابن عمها الذى سقط فى حبال المؤامرة فطلقها وكانت من أجمل نساء عصرها.
كانت المرأة زوجة لابن عمها «عبد الله بن سلام» والى معاوية على الشام، فهام بها يزيد حبًّا أمرضه، فأراد أبوه أن يستخلصها له من زوجها، فدس إليه من يمنّيه بأن لمعاوية «ابنة» يريد زواجها، وأنه لا يرى كفئًا لها سوى «ابن سلام» لدينه وفضله وشرفه، فضلاً عن رغبة معاوية فى تكريمه وتقريبه.
خُدع عبد الله بن سلام بما بلغه، والتقط الطعم، فتقدم إلى معاوية فى خطبة ابنته، فقيل له إنه بالرجوع إلى الفتاة لمعرفة جوابها، قالت إنها لا تكره ما اختاروه، ولكنها تخشى أن يكون لزوجها زوجة أخرى وتشفق أن يسوقها ذلك إلى ما يغضب الله.
والتقط ابن سلام الطعم للمرة الثانية، وطلق زوجته قبل أن يفاجأ برفض خطبته لابنة معاوية لأنها تتوجس من رجل يطلق زوجته بلا سبب وهى ابنة عمه وأجمل نساء عصرها.
***
وقد قيل إن الحسين سمع بهذه المكيدة، فتقدم فى خطبة المطلقة «زينب بنت اسحق»، فلم تجد مجالاً للمقارنة بينه وبين يزيد الذى تقدم لخطبتها بعد نجاح المكيدة، فاختارت الحسين، وقالت «لا أختار على الحسين بن علىّ أحدًا وهو ريحانة النبى وسيد شباب أهل الجنة».
وقيل إن معاوية حين بلغه الأمر، قال مغيظًا: أنعمى أم خالد رب ساع لقاعد، ولم يلبث الحسين أن ردَّ زينب إلى زوجها قائلا: «ما أدخلتها بيتى وتحت نكاحى ( زواجى) رغبةً فى مالها أو جمالها، ولكن أردت إحلالها لبعلها» أى ردها حلالاً إلى زوجها الذى انخدع بالمكيدة وطلقها.
ويعقب الأستاذ العقاد بأنه إنْ صحت هذه القصة، وهى متواترة فى تواريخ الثقات، فإنها قد زادت النفرة والخصومة بين الحسين ويزيد، وكان قيام يزيد على الخلافة يوم فصل فى هذه الخصومة، لا يقبل الإرجاء.
موازنة
أرجأ الأستاذ العقاد ما بدأ به هذا الفصل من إشارة لبيتين للمقريزى لخص فيهما المنافسة بين الهاشميين والأمويين إلى فصل لاحق يعرض فيه المقابلة المتسلسلة بين أفراد الأسرتين.
ويجتزئ هنا بالمقابلة بين الخصمين المتصاولين من هاشم وعبد شمس، فى شخص الحسين ويزيد.. مبادرًا بإبداء أنه أيًّا كان الميزان، فإنه لا مراء البتة فيمن تنعقد له الأفضلية فى هذا الميزان.
فما من رجل فاز حيث ينبغى أن يخيب، كما فاز يزيد فى حربه للحسين، وما اختصم رجلان كان أحدهما أوضح حقًّا وأظهر فضلاً من الحسين فى خصومته ليزيد، والموازنة بين هذين الخصمين، فيما يضيف الأستاذ العقاد، هى فى بعض وجوهها موازنة بين الهاشميين والأمويين.
وعلى مدار سبعة قرون لم يظهر أموى قح، إلاّ ظهرت فيه الخلال الأموية المعهودة فى القبيلة بأسرها، ولم يظهر فيها هاشمى قح، إلاَّ كانت فيه ملامح من الخلال الهاشمية التى بلغت مَثَلَها الأعلى فى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
نعم، الهاشميون والأمويون من «أرومة» واحدة ترتفع إلى عبد مناف، ولكن الأسرتين تختلفان فى الأخلاق والأمزجة، فبنو هاشم فى الأغلب الأعم مثاليون أريحيون، سيّما أبناء فاطمة الزهراء، وبنو أمية فى الأغلب الأعم عمليون نفعيون.
ولا غرابة فى ذلك مع وحدة الأرومة، فقد يختلف الأخوان فى البيت الواحد فى الأخلاق والمشارب والأعمال.
***
ومن الثابت أن عبد المطلب وأمية كانا يختلفان.. حتى فى الصورة والقامة والملامح، ويورد الأستاذ العقاد أن نسل أمية فيه شبهة يشير إليها ولا يزيد، فهى محل الإشارة والمراجعة فى هذا المقام.
دخل دغفل النسابة على معاوية فقال له: «من رأيت من علية قريش؟». فقال دغفل: «رأيت عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس». فقال معاوية: «صفهما لى» فقال: «كان عبد المطلب أبيض، مديد القامة، حسن الوجه، فى جبينه نور النبوة وعز الملك، يطيف به عشرة من بنيه كأنهم أسد غاب». قال: «فصف أمية». قال: «رأيته شيخًا قصيرًا، نحيف الجسم ضريرًا، يقوده عبده ذكوان». فقال معاوية: «مه!..ذاك ابنه أبو عمرو»، فقال دغفل: «ذلك شىء قلتموه بعد وأحدثتموه.. وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به».
وذكر الهيثم بن عدى فى كتاب المثالب أن أبا عمرو ابن أمية كان عبدًا لأمية اسمه ذكوان فاستلحقه، ونقل أبو الفرج الأصبهانى وهو من الأمويين ما تقد فلم يعرض له بتفنيد.
ووضح الفرق بين بنى هاشم وبنى أمية فى الخلائق والمناقب فى الجاهلية قبل الإسلام. فكان الهاشميون سراعًا إلى النجدة ونصرة الحق والتعاون عليه.. ولم يكن بنو أمية كذلك.. فتخلفوا عن حلف الفضول الذى نهض به بنو هاشم وحلفاؤهم، وهو الحلف الذى اتفق فيه نخبة من رؤساء قريش «ليكونن مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حقه، وليأخذن أنفسهم بالتآسى فى المعاش والتساهم فى المال، وليمنعن القوى من ظلم الضعيف والقاطن من عنف الغريب»، واتفقوا على هذا الحلف لأن العاص بن وائل اشترى بضاعة من رجل زبيدى ولواه بثمنها، فنصروا الرجل الغريب على القرشى وأعطوه حقه.
ولما تنافر عبد المطلب وحرب بن أمية إلى نفيل بن عدى قضى لعبد المطلب وقال لحرب:
أبوك معاهر وأبوه عف
وذاد الفيل عن بلد حرام
يشير بذلك إلى فيل أبرهة الذى أغار به على مكة. وقال عن أمية إنه «معاهر» لأنه كان يتعرض للنساء، وقد ضرب بالسيف مرة لأنه تعرض لامرأة من بنى زهرة، وكان له تصرف عجيب فى علاقات الزواج والبنوة، فاستلحق عبده ذكوان وزوجه امرأته فى حياته، ولم يعرف سيد من سادات الجاهلية قط صنع هذا الصنيع!
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