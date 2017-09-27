EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
إحالة بلاغ ضد المهن الموسيقية بسبب مشروع ليلى لأمن الدولة
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 12:04 م
محكمة جنايات القاهرة
أخر الأخبار
محكمة جنايات القاهرة
نجوى عبد العزيز
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم ضد رئيس نقابة المهن الموسيقية بصفته، بسبب حفل "مشروع ليلى" بالتجمع الخامس إلى نياية أمن الدولة للتحقيق فيه.
وطالب أشرف فرحات المحامى، مقدم البلاغ، بالتحقيق مع المشكو في حقه، وإحالة القائمين على الحفل للمحاكمة العاجلة، مضيفًا في البلاغ: "أن الشعب المصرى فوجئ يوم الجمعة الماضى، بتنظيم حفل في كايروفيستيفال، وكان به عدة فرق موسيقية، وأن المشكلة تمثلت في تصريح رئيس نقابة المهن الموسيقية لفرقة لبنانية معروفة في العالم بأنها تضم "شواذ" بالغناء في مصر، وبالفعل قدموا أغانى تحرض على الشذوذ وتدعمه بالحفل، ولوحظ تواجد العديد من الشواذ، الذين رفعوا علمهم في الحفل، ضاربين بالمبادئ والقيم عرض الحائط".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا