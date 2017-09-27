بنك HSBC يجدد التزامه بمواصلة دعم اقتصاد مصر

HSBC

محمد سالم



جدد بنك HSBC التزامه دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستقبلي لمصر



جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرؤساء الإقليميون لإدارات الأعمال والأقسام الوظيفية لدى بنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بزيارة إلى القاهرة مؤخراً لعقد ثاني اجتماع للجنة التنفيذية في مصر خلال أقل من ثلاث سنوات، فضلاً عن لقاء عملاء البنك خلال وجود فريق الادارة العليا في مصر.





وتعتبر هذه الزيارة دليلاً على مدى أهمية مصر باعتبارها واحدةً من اسواق النمو ذات الأولوية بالنسبة لمجموعة HSBC ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي.



وفي كلمة له خلال حفل استقبال اقيم لعملاء البنك، قال جورج الحداري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يسعدنا أن يجتمع فريق الإدارة العليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا هنا في مصر واغتنام هذه الفرصة للقاء والتفاعل مع عملائنا. وباعتبارنا البنك الرائد عالمياً، فإن لدى HSBC نشاط وحجم اعمال كبيرين في السوق المصرية



وأضاف "هنا أود التأكيد مجددا على أننا سنواصل التزامنا بدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستقبلي لمصر."



"ومع التقدم الحاصل في الاصلاحات الاقتصادية الهامة، فإن بنك HSBC في وضع جيد من حيث خبراته العالمية وتاريخ وجوده الطويل وانتشاره في مصر يمكّنه من دعم الفرص التجارية والاستثمارية المتنامية من خلال ربط مصر مع المستثمرين الدوليين والدول التجارية الرئيسية من جميع أنحاء العالم."، وفق الحداري



ويعتبر بنك HSBC مصر واحداً من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر منذ أكثر من 35 عاماً، ويقوم بتوفير مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والمالية ذات الصلة من خلال شبكة تضم أكثر من 65 فرعاً ومركزاً للخدمة في المدن الكبيرة والهامة في جميع أنحاء البلاد.



وذكر بيان البنك أنه كجزء من دعمنا المستمر لمصر، يستثمر بنك HSBC بانتظام في المشاريع المجتمعية في مختلف المناطق النائيه والريفية.



وقام بنك HSBC مصر مؤخراً، ضمن إطار احتفال مجموعة HSBC العالمية بالذكرى السنوية الـ 150 على تأسيسها، وبالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة في مصر، وهي مؤسسة مصر الخير، ببناء وتجهيز 350 مدرسة مجتمعية في القرى النائية التي تفتقر إلى وجود مدارس. ويهدف توفير فرص التعليم لقرابة 12000 طفل وطفلة وتوفير فرص عمل لـ 700 مدرس ومدرسة في جميع أنحاء مصر.



وخلال زيارتهم إلى مصر، قام فريق الإدارة العليا الإقليمي لدى HSBC بالمشاركة في نشاط "العودة إلى المدارس"، لمساعدة الطلاب على بدء العام الدراسي الجديد على نحو إيجابي. وشمل هذا النشاط تعبئة جميع المستلزمات والادوات المدرسية اللازمة للعام الدراسي لنحو 350 طالباً.



وبالتعليق على ذلك، قال جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "تم مؤخراً تسجيل ما مجموعه 3750 طالباً للعام الدراسي 2017-2018 في ما مجموعه 125 مدرسةً مجتمعية تم بنائها وتشغيلها في 110 قرية في جميع أنحاء مصر والتي تم تمويلها من قبل بنك HSBC. ونحن نتطلع إلى رؤية هؤلاء الطلاب وهم يحققون إنجازات عظيمة هذا العام."

