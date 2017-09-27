EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
أبل تطرح أول تحديث لنظام iOS 11
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 11:53 ص
شركة أبل الأمريكية
أخر الأخبار
شركة أبل الأمريكية
خاص
طرحت شركة أبل الأمريكية للمنتجات الإلكترونية تحديث جديد على نظام التشغيل iOS 11 لاجهزتها الذكية، لإصلاح عيوب في نظام التشغيل الجديد، أحدها سبب الكثير من الصداع للمستخدمين.
وأطلقت الشركة التحديث iOS 11.01 منذ ساعات، لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس والهواتف الأقدم من ذلك، وكذلك لأجهزة آيباد.
وحل التحديث مشكلة كانت تمنع مستخدمي بريد مايكروسوفت الإلكتروني من إرسال رسائل إلكترونية، حسب موقع الدعم الفني الخاص بالشركة.
وكان مستخدمون كثير اشتكوا من أن التحديث الجديد لنظام التشغيل يتسبب بنفاد بطارية الهاتف بسرعة كبيرة، ولم تذكر أبل فيما إذا كان التحديث الجديد سيحل هذه المشكلة أيضا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا