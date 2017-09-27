أبل تطرح أول تحديث لنظام iOS 11‎

شركة أبل الأمريكية

خاص



طرحت شركة أبل الأمريكية للمنتجات الإلكترونية تحديث جديد على نظام التشغيل iOS 11 لاجهزتها الذكية، لإصلاح عيوب في نظام التشغيل الجديد، أحدها سبب الكثير من الصداع للمستخدمين.



وأطلقت الشركة التحديث iOS 11.01 منذ ساعات، لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس والهواتف الأقدم من ذلك، وكذلك لأجهزة آيباد.



وحل التحديث مشكلة كانت تمنع مستخدمي بريد مايكروسوفت الإلكتروني من إرسال رسائل إلكترونية، حسب موقع الدعم الفني الخاص بالشركة.



وكان مستخدمون كثير اشتكوا من أن التحديث الجديد لنظام التشغيل يتسبب بنفاد بطارية الهاتف بسرعة كبيرة، ولم تذكر أبل فيما إذا كان التحديث الجديد سيحل هذه المشكلة أيضا.

