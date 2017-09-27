النقل العام تتوسط لحل أزمة مواصلات مصر الإماراتية

هيئة النقل العام

مدحت إسماعيل:



تنتظر شركة مواصلات مصر الإماراتية المتخصصة فى مجال النقل الجماعى الذكى، انتهاء مفاوضات هيئة النقل بمحافظة القاهرة، مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وتدخل وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلة إزالة الجراج الخاص بها فى منطقة القطامية.



قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة الشركة، إن منظومة النقل الجماعى عبر الأتوبيس الذكى التى تنفذها الشركة فى الوقت الحالى مهددة بالتوقف، نتيجة تضارب قرارات الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن «مواصلات» قد فوجئت منذ أيام بوجود مخالفات «تعد» على جراج استأجرته من هيئة النقل العام مطلع مايو 2016، وقيام حملة بعملية إزالة.



وأضاف لـ«المال»، أن الحملة أخبرت الشركة عند استفسارها عن أسباب الإزالة أن الأراضى المقام عليها جراج هيئة النقل العام ليست ملكاً لها، وانها تابعة لوزارة الأسكان، ومن ثم فإنه بمثابة تعدٍ على أملاك الدولة.



وأشار إلى أن الجراج يقام على مساحة تصل لـ16 ألف متر مربع، وأن شركته منذ توقيع عقد حق الانتفاع مع هيئة النقل العام، نفذت مشروعات شملت «إنشاء محطة الوقود والزيت، وتنفيذ بوابات إلكترونية، إضافة إلى ورش ومبان ادارية»، بتكلفة تصل لـ5 ملايين جنيه، لكن تم إهدار جزء من تلك الاستثمارات بسبب حملة إزالة أسوار الجراج التى نفذها جهاز القاهرة الجديدة، وتابع: الإزالة الأولى هدمت سور الجراج، لكن فوجئت الشركة أمس الأول بوجود حملة أخرى تطالب بإخلاء المبنى من الأتوبيسات لتنفيذ أمر الهدم بشكل كامل.



ولفت طه إلى أنه منذ علم الشركة بوجود مخالفة على الجراج فى يوليو الماضى، تم إبلاغ هيئة النقل، وإرسال خطابات لحل المشكلة وزارة الإسكان، مضيفاَ أنه مضى أكثر من شهرين على الأزمة، ولم يتم حلها، فضلاً عن أن أتوبيسات الشركة والخدمة نفسها معرضة للتوقف.



وأعلنت «مواصلات مصر»، عن بدء التشغيل التجريبى لمركباتها فى شوارع القاهرة الكبرى، مطلع يوليو الماضى، والتى تتمثل فى 180 سيارة «100 مينى باص 80 أتوبيسا ذكيا مكيفا»، وتقوم الشركة بتنفيذ مشروع النقل الجماعى الذكى فى مصر بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام، بعد أن استحوذت على %70 منها مجموعة الإمارات الوطنية فى مجال وسائل النقل الجماعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدر استثمارات الشركة بنحو مليار جنيه.



كما تستهدف الشركة إطلاق مشروع أتوبيس النقل العام فائق الجودة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر بداية يناير 2018، على 7 خطوط بعدد 50 أتوبيسًا فى مرحلته الأولى، واستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسها التنفيذى هشام طه.



وحاولت «المال»، الحصول على استفسار من محافظ القاهرة اللواء عاطف عبدالحميد، ورئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، إلا أنه لم تتلق أى استجابة حتى مثول الجريدة للطبع.



فى سياق متصل، تنشر «المال»، بعض الخطابات الرسمية بين شركة مواصلات مصر، وهيئة النقل العام، لحل مشكلة، وتضمنت الخطابات تأكيدا من رئيس هيئة النقل، على بذل الجهد اللازم لحل أزمة الشركة وعدم تضررها خلال فترة حق الانتفاع بالجراج، وأن هيئته فى انتظار قرار من وزير الإسكان لإيقاف أمر الهدم.