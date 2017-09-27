أوبر تتعاقد مع غبور ومنصور لتقسيط السيارات للسائقين

سمية كمال:



اتفقت شركة «أوبر» لطلب السيارات، مع «غبور أوتو»، و«منصور جروب»، على تقسيط السيارات لسائقيها، بحوافز وعروض خاصة.



وعلمت «المال» أن من السيارات المتاحة بنظام التقسيط وفقًا للاتفاقية «شيفروليه أوبترا» 195 ألف جنيه، و«جيلى إم جراند» 185ألف جنيه، كما ستكون خدمة تقسيط السيارات متاحة لأكبر 25 مكتبًا تابعًا لـ«أوبر» على مستوى الجمهورية.



وقال عبداللطيف واكد، مدير شركة أوبر لطلب السيارات عبر الهواتف الذكية، إن خدمة «شراء السيارات بالتقسيط» تكون متاحة لسائقى الشركة المسجلين فى برنامج «أوبر بلس من» فقط.



وبرنامج «أوبر بلس من» يضم السائقين المميزين بـ«أوبر»، الذين يحققون أرباحًا مرتفعة، ومستمرة.



وأضاف واكد، فى تصريح لـ«المال»، أن الاتفاق مع «غبور» و«منصور» يمنح سائقى «أوبر»، تخفيضات على صيانة السيارات، وأسعار قطع الغيار والتأمين.



وكشف أن شركته اتفقت مع شركة «اتصالات» للمحمول، على منح سائقى «أوبر المتميزين» تخفيضات وعروض خاصة، سواء على باقات المكالمات والإنترنت.



واشار إلى أن الاتفاق يأتى ضمن مبادرة أطلقتها «أوبر» للسائقين تحت شعار «الشريك أولاً»، موضحًا أنها تعتمد على 3 ركائز أساسية؛ «المرونة» و«الأمان»، و«الأرباح» لتحسين تجربة الشركة بمصر.



وقال إن هناك 60 ألف سائق، يعملون بشكل منتظم لدى الشركة، وأن %40 من السائقين يقود بشكل متقطع، وهناك المئات من السيدات العاملين الآن بالبرنامج، موضحًا أن القاهرة هى أكبر المدن التى تعمل بها أوبر، والأسرع فى معدل النمو بالشرق الأوسط وإفريقيا.