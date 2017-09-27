انطلاق تكني سميت 2017 بمكتبة الإسكندرية‎

ابتكار

المال ـ خاص:



تنطلق في التاسع والعشرين من سبتمبر الحالي قمة تكني 2017، للتكنولوجيا وريادة الأعمال، للعام الثالث على التوالي، والتى تعد الحدث الأكبر الذي تشهده مصر في هذا المجال وتعقد هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا والابتكار والموهبة".



وتعتبر قمة تكني 2017 أكبر ملتقى للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط والإقليم الأورومتوسطي، وتستضيفهمكتبة الأسكندرية على مدار يومين برعاية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في صناعة التكنولوجيا حول العالم من خبراء ومشاهير التكنولوجيا إلى جانب كبار المستثمرين ورواد الأعمال الشباب في مصر، وممثلي 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا.



وتعليقا على هذا البيان، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية : " إن الشعبة ستقوم خلال هذا الحدث برعاية ودعم الشركات الأعضاء لعرض منتجاتهم الابتكارية أمام خبراء التكنولوجيا والمستثمرين المصريين والأجانب، وأن هذه الخطوة تتوافق مع رؤية ورسالة الشعبة التي من أهم أهدافها رفع تنافسية الشركات الأعضاء بصورة خاصة والشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة عامة، وتأهيل الشركات لجذب الاستثمارات المباشرة وزيادة الصادرات".



أضاف خليل:" أن الشعبة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإيتيدا من خلال اتفاقيات التعاون معهم سترعي أول معسكر للابتكار بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وذلك لمساعدة الشركات الناشئة وصاحبة القيمة المضافة علي اكتساب المهارات اللازمة لتسويق وعرض منتجاتها أمام المستثمرين والخبراء وفتح آفاق تصديرية لهم".



ومن جانبه ، قال المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني :"إن القمة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته القمة في نسختيها الأولى والثانية التي استضافتها مدينة الإسكندرية العام الماضي، والتي نجحت في جذب عدد كبير من خبراء التقنية من جميع أنحاء العالم، وفتح قنوات التواصل مع الشركات الناشئة، مما سمح ببناء جسور بين المعنيين بمجال ريادة الأعمال".



وأضاف القاضي، أن القمة ستعقد تحت شعار "التكنولوجيا والابتكار والموهبة" - والذي كان المحور الرئيسي لقمة تكني عام 2016- والذي يعود لبث روح الدعم والمساندة لمجال الشركات الناشئة والتكنولوجيا، حيث تهدف القمة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، واكتشاف المواهب والشركات الناشئة في مصر".



وأكد القاضي :"أن القمة ستناقش خلال يومي الانعقاد 6 محاور رئيسة تحرص على تحقيق الهدف الأساس منها وهو فتح قنوات الاتصال بين الشركات الناشئة في مصر والشركات الدولية الكبرى، من خلال عدد من الأنشطة تشمل موائد الحوار وحلقات نقاش، وعدد من ورش العمل ".



وعلى جانب اخر، أوضح المهندس محمد عزام ، المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي :"أن هناك أكثر من 120 شركة ناشئة تقدمت للمسابقة التي ستقام علي هامش تكني سميت لأختيار أفضل 9 شركات لتكون عارضة بالجناح المصري في CES يناير المقبل، ويشارك في التحكيم بهذه المسابقة إيتيدا ومركز الابداع التكنولوجي وشعبة الاقتصاد الرقمي لضمان اختيار أفضل العناصر وتحقيق مبدأ الشفافية، ويعكس هذا الرقم من الشركات حجم التطور الذي شهده هذا القطاع علي مدار الأعوام القليلة الماضية وأنه اصبح هناك شركات مصرية قادرة علي المنافسة العالمية بقوة والحصول علي نصيب أكبر من حصة السوق العالمية وضخ استثمارات كبيرة بها ".

