البنا يترأس اجتماع مجلس إدارة الإصلاح الزراعي

وزير الزراعة عبد المنعم البنا



الصاوي أحمد



ترأس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، وبحث الطلبات الخاصة بتخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العام.



ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تخصيص مساحة 604 م2 بمحافظة المنيا لصالح إنشاء جمعية زراعية مركزية، فضلاً عن تخصيص مساحة 1131 م2 لهيئة الأبنية التعليمية بناحية الكمالية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة لإنشاء مدرسة.



وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مساحة 3 أفدنة، و9 قراريط، و11 سهمًا لإنشاء مجمع مدارس بمنطقة منشية البكاري بمحافظة الجيزة، ومساحة 6 قراريط وسهم بمحافظة الجيزة لإنشاء مدرسة، فضلاً عن تخصيص مساحة 750 م2 بمحافظة البحيرة لإنشاء وحدة صحية عليها، كذلك تخصيص مساحة 35 فدانا بمدينة دمياط للأثاث لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي.



وقرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة الإيجارية لعدد من المساحات، بسبب مخالفة شروط التعاقد، حيث من المقرر أن يتم طرح تلك المساحات للبيع في المزاد العلني، ومنها: 18 قيراطت و7 أسهم بناحية أبو غالب بالجيزة، و14 فدانا و19 قيراطا و8 أسهم بمحافظة الإسكندرية، و19 فدانا، و19 قيراطا و11 سهما بمحافظة الشرقية.



وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وإنهاء كافة الموضوعات العالقة والبت فيها في أسرع وقت ممكن، كذلك مواصلة خطة إعادة الهيكلة وتجديد الدماء، والاستعانة بالكوادر الشابة والاستفادة من طموحاتهم، بما يسهم أيضاً في التيسير على المتعاملين مع الهيئة.