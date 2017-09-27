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استثمار
الشرقاوي وعشماوي يبحثان مع شركة سعودية التعاون بقطاع الأدوية
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 10:18 ص
الأدوية
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الأدوية
المال - خاص
التقى الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بحضور ممثل شركة سعودية من كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع الخامات الدوائية في الشرق الأوسط، ومحمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور محيي الدين كمال رئيس شركة النصر للكيماويات الدوائية.
وقال بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم ، إن الشركة السعودية بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر، أبدت رغبتها في التعاون طويل المدى مع شركة النصر للكيماويات الدوائية في نشاط صناعة الخامات الدوائية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الدخول بإحدى السبل الشراكة المختلفة والتي سيتم الاتفاق عليها في المرحلة القادمة بين الطرفين عند اكتمال الدراسات اللازمة بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين.
وأضاف البيان أن الشركة السعودية تهدف إلى الاستفادة من المقومات الأساسية المتاحة لدى شركة النصر من بنية أساسية وتراخيص وعمالة مدربة وخطوط إنتاج قائمة، على أن تساهم الشركة السعودية بعملية إعادة تأهيل وتطوير لبعض الأقسام وخطوط الإنتاج القائمة، وإضافة خطوط إنتاج حديثة لإنتاج منتجات جديدة بالسوق المصري، مع القيام بتأهيل العمالة الحالية للعمل على خطوط الإنتاج الحديثة ليكون المصنع مطابقاً لممارسات التصنيع الجيد مع استخراج شهادات اعتماد للمصنع "GMP Certificate".
ورحب الوزير بالمدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وبممثلي الشركة السعودية، مشيداً بالدور الذي يقوم به الصندوق من أعمال تنموية في المجتمع المصري، مبديا ترحيبه بالتعاون معهم بما يحقق الاستفادة لكل الأطراف وبما يخدم سوق الدواء المصرية من ناحية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام من ناحية أخرى.
ووجه الشركة القابضة للأدوية وشركة النصر للبدء فوراً مع الشركة السعودية في إجراء الدراسات اللازمة وعمل زيارات ميدانية مشتركة للوقوف على الوضع الحالي للمصانع والأقسام التي سيتم تطويرها وخطوط الإنتاج التي سيتم ضخها أو تجديدها للتوافق مع المعايير الدولية على أن يتم عمل لقاءات مستقبلية لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بهذا المشروع.
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