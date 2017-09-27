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سيـــاســة
السيسي يختتم زيارة ناجحة إلى الإمارات.. عناوين اليوم
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:40 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27 سبتمبر.
أخبار مصر
* الرئيس يختتم زيارة ناجحة إلى الإمارات.
* الجارحي: الصناديق الأوروبية تؤكد رغبتها في الإستثمار بالسندات المصرية.
* محافظ البنك المركزي لـ”الأهرام”: مصر سددت 25.5 مليار دولار خلال عام.
* مدبولي يرفض استلام وحدات الإسكان الإجتماعي من المقاولين بسبب العيوب.
* وفد من سنغافورة يشيد بـ”المنطقة الإقتصادية”.. “مميش” يبحث زيادة الإستثمارات الإنجليزية في مصر.
الأهرام
* الرئيس يختتم زيارة ناجحة إلى الإمارات.
* البابا في إجتماع لسفراء دول آسيا: الكنيسة أحد الأعمدة الرئيسية في المجتمع المصري.. وعلاقتها طيبة مع الجميع.
* الحكومة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة السيول المحتملة.. 378 مليون جنيه لإنشاء سدود وبحيرات برأس غارب ومرسى علم وشلاتين والغردقة.
* رشوان في مؤتمر صحفي لدعم مرشحة مصر لليونسكو: ترشيح “خطاب” يغير نظرة العالم إلى المرأة المصرية.
* وزير التعليم: إفتتاح 8 مدارس للتعليم الياباني أول أكتوبر.
* صندوق النقد يؤكد نجاح مصر في الإصلاح الإقتصادي.. ارتفاع الإستثمارات وإيرادات السياحة.. وإنخفاض التضخم والعجز التجاري.
* الجارحي: الصناديق الأوروبية تؤكد رغبتها في الإستثمار بالسندات المصرية.
* محافظ البنك المركزي لـ”الأهرام”: مصر سددت 25.5 مليار دولار خلال عام.
* وزير النقل لـ”الأهرام”: 4 عروض عالمية لمشروع القطار “فائق السرعة”.
* الملا يبحث مع مستثمر إيطالي توسعات ميدور.
* في أحدث إحصائيات “التنظيم والإدارة”.. 43٪ نسبة الإناث بالجهاز الإداري للدولة.
* التخطيط لإنشاء 22 مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
* عرضان لشركات عالمية لتطوير النصر للسيارات.
* سقوط 7 موظفين بالمالية والزراعة ومحافظتي السويس وجنوب سيناء في قضايا رشوة.
* “النقض” تعيد محاكمة 26 متهمًا في أحداث الغنايم بأسيوط.
* كوبر يكتفي بضم لاعبى الأهلي والزمالك لقائمة المنتخب استعدادًا للكونغو.
* عمرو مرعي في حوار لـ”الأهرام”: مواجهة الأهلي صعبة.. والاحتراف الأوروبي حلم مؤجل.
* الزمالك يبحث علاج أشيمبونج في ألمانيا.. نيبوشا يفكر في سيسيه والشامي ورمضان أمام إنبي.
الأخبار
* قمة مصرية ــ فرنسية في باريس بعد شهر.. الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب على رأس جدول الأعمال.
* هيئة الاستعلامات: العلاقات المصرية الإماراتية.. تعاون في مواجهة التحديات.
* الشهود في عناصر بيت المقدس: 80 سيارة شرطة تعرضت للتلف في تفجير مديرية أمن القاهرة.
* مدبولي يرفض استلام وحدات الإسكان الإجتماعي من المقاولين بسبب العيوب.
* انتشار التعديات حول مدارس القاهرة والجيزة.. وغياب الشرطة النسائية.
* المتحف الكبير يستقبل 42 ألف قطعة أثرية بينها 4200 لتوت عنخ آمون.
* تلف البطاقات يحرم 16 ألف مواطن بالفيوم من التموين.
* ضبط مخزن سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين قبل بيعها.
* مارادونا يرشح الفراعنة للمونديال.
* الأهلي في سوسة غدًا.. والبدري يستعين بالفيديو.
* 5 أوراق رابحة للأهلي في مواجهة “النجم”.
* جوزيه لـ”اﻷخبار”: قريبًا.. اﻷهلي بطلًا لإفريقيا.
الجمهورية
* نجاح دبلوماسي جديد.. “الطاقة الذرية” تعتمد القرار المصري لتطبيق الضمانات النووية بالشرق الأوسط بموافقة 123 دولة.
* في إجتماع مع 4 وزراء ورئيس “الريف المصري”.. إسماعيل يبحث التصنيع المحلي لعدادات الكهرباء والمياه “الديجيتال”.. مشروعات إستثمارية لتنمية صناعة الدواجن.. وإعفاء الإنتاج الحربي من “الضمان البنكي”.
* استعداد “مبكر” لمواجهة السيول.. الرقابة الإدارية تشن حملة على “المخرات” بـ 16 محافظة للتأكد من جاهزيتها قبل الشتاء.. “إسماعيل” يوجه بإنهاء السدود.. وتحسين شبكات الصرف في المناطق المعرضة للخطر.
* “النقد الدولي”: كل أهداف الإصلاح الإقتصادي المصري “ممكنة”.. قيادات الصندوق في موتمر صحفي: السوق السوداء للعملة اختفت.. السعر استقر.. وموقف السياسة النقدية “ملائم”.
* وزير المالية يلتقي وفدًا إستثماريًا يدير أصول بـ”تريليون دولار”.. “الجارحي”: كبرى صناديق الإستثمار الأوروبية ترغب في زيادة إستثماراتها بمصر.
* وفد من سنغافورة يشيد بـ”المنطقة الإقتصادية”.. “مميش” يبحث زيادة الإستثمارات الإنجليزية في مصر.
* عرفات يستقل القطار “900” من بنها إلى القاهرة.. ويتفقد طريق “شبرا ــ بنها” قبل افتتاحه في إحتفالات أكتوبر.
* “الذهب الأبيض” يستعيد بريقه.. القنطار يكسر حاجز الـ 3 آلاف.. بزيادة 700 جنيه عن أسعار الحكومة.. مطالب بزيادة المساحة إلى 350 ألف فدان.. العام القادم.
* صرف الخبز داخل المحافظة.. لمنع بيع أرصدة البطاقات.. “التموين” تتصدى لإختراق “سيستم” الدعم.. 310 ملايين رغيف.. رصيد الكروت الذهبية شهريًا.
* الأموال العامة تكشف أخطر “منظمة وهمية” للنصب.. تصدر “جوازات دبلوماسية” مضروبة.. و12 ألف دولار لـ”سفير النوايا الحسنة”.
* في “محلية البرلمان”.. الحكومة تستعين بخبراء لتأسيس “القابضة للقمامة”.
* المشدد 3 سنوات لـ 4 من أعضاء الإرهابية بالشرقية.
* ضبط 160 جوال “مهمات عسكرية”.. في الأزبكية.
* 22 أكتوبر موعدًا لمباراة العودة.. “النجم”.. دليل الأهلي لنهائي أفريقيا.. إغلاق صفحة الترجي.. وأزارو وسمير تحت أمر البدري.
أخبار مصر
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