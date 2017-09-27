درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر

درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 31 درجة، والصغرى 22 والإسكندرية 28 والصغرى 19 ومطروح 27 العظمى ٢١ الصغرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 19 28

بلطيم 22 28

مطروح 21 27

السلوم 19 26

سيوة 21 33

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

العريش 18 30

رفح 19 30

الإسماعيلية 18 31

السويس 20 32

رأس سدر 22 31

نخل 15 29

نويبع 23 32

طابا 19 30

كاترين 16 29

الطور 23 32

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 25 31

الفيوم 21 33

بنى سويف 21 33

المنيا 21 33

أسيوط 19 34

سوهاج 22 34

قنا 22 39

الأقصر 24 40

أسوان 24 41

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 26 38

ابو رماد 25 36

راس حدربة 27 35

حلايب 28 34

