السادات يرد على سؤال عمرو أديب حول الانتخابات الرئاسية

أحمد الدسوقى:



وجه الإعلامى عمرو أديب، سؤالا إلى محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا له :" هل انت نازل الانتخابات من اجل الديمقراطية وشكل مصر أمام العالم ام لتفوز"؟.

وجه الإعلامى عمرو أديب، سؤالا إلى محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا له :" هل انت نازل الانتخابات من اجل الديمقراطية وشكل مصر أمام العالم ام لتفوز"؟.