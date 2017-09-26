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اقتصاد وأسواق
السادات يرد على سؤال عمرو أديب حول الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 11:58 م
عمرو أديب 22
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أديب 22
أحمد الدسوقى:
وجه الإعلامى عمرو أديب، سؤالا إلى محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا له :" هل انت نازل الانتخابات من اجل الديمقراطية وشكل مصر أمام العالم ام لتفوز"؟.
ورد السادات خلال برنامج كل يوم قائلا:" بالتأكيد نازل الانتخابات علشان يبقى عندى فرصة للفوز وان لم انجح سأوجه رسالة للرئيس القادم بأن هناك شريحة من الشعب غير راضية عن بعض القرارات والأوضاع".
حديث الرئيس
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