196 مليون جنيه إيرادات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

المال -خاص:





عقدت الجمعية العامة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام"، الثاثاء، لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/2017 برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظاً في أداء الشركة ويتضح من إجمالي الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 196 مليون جنيه ، مقابل 170 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 15.1 %.

وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظاً في أداء الشركة ويتضح من إجمالي الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 196 مليون جنيه ، مقابل 170 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 15.1 %.