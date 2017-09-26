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بورصة وشركات
196 مليون جنيه إيرادات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 11:51 م
محمد أحمد محمد يوسف
أخر الأخبار
وزير التعليم الفني والتدريب
المال -خاص:
عقدت الجمعية العامة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام"، الثاثاء، لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/2017 برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظاً في أداء الشركة ويتضح من إجمالي الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 196 مليون جنيه ، مقابل 170 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 15.1 %.
وتم تحقيق صافى أرباح مبلغ 27.3 مليون جنيهاً مقابل 4.4 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 165.2 %.
ويرجع ذلك فى الاستفادة من الأصول غير المستغلة من الشركة، حيث تم اضافة نشاط الاستثمار العقارى الى النظام الاساسى للشركة، وبلغ المحقق من خلال العام المالى 2016/2017 68.2 مليون جنيه، وساعد ذلك فى شراء وتجديد اسطول نقل الشركة حيث تم تدعيم الشركة بعدد 70 اتوبيسا من أحدث الماركات العالمية، وبلغ المسير المقطوع لتلك الشركة مسافة 48.2 مليون كم ناقلاً 15.1 مليون مواطن كما بلغ متوسط الايراد للراكب مبلغ 12.9 جنيه مقابل 12 جنيها خلال العام الماضى.
وقال محمد يوسف إنه بناء على التوجيهات بتحسين أداء الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017 والتى كان من الضرورى اتخاذ القرارات والنظم الإدارية لتحسين الأداء، من خلال إضاقة نشاطات أخرى لنشاط النظام الأساسى للشركة مما ساهم فى نجاح أداء الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.
وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة مبلغ 107.6 مليون جنيهاً بهدف تحديث واحلال طاقة النقل خاصة الشركة حيث تم تدعيم الشركة بعدد 70 اتوبيس ( 60 اتوبيس مرسيدس وعدد 10 اتوبيس فولفو).
النقل البحري
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