أجندة الأحداث السياسية ليوم الأربعاء 27 سبتمبر





وزراء وحكومة

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ملف طرح السندات الدولية، كان رئيس الوزراء، قد ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة العليا للإنتاج، واجتماع بشأن الاستعداد لمخاطر السيول بالمحافظات.





تستعد وزارة الأوقاف لافتتاح معسكر تدريبي جديد بمشاركة القيادات الوسطى من الإداريين بالوزارة والمديريات المختلفة، غدًا الأربعاء، بمحافظة الإسكندرية، ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الأئمة والدعاة وضبط المنظومة الإدارية بالوزارة والمديريات بعد الانتهاء من انتقاء القيادات العليا من وكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات.





البرلمان

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، الحلقة الثانية من جلسات الاستماع بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إذ تستمع اللجنة لآراء المحامين وأساتذة القانون والخبراء والمتخصصين فى المجال، ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون باللجنة التشريعية مع بداية دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق 4 أكتوبر المقبل، وفى هذا الإطار أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثانى للدولة، وأن اللجنة تعرضت خلاله للحبس الاحتياطى والعقوبات الواردة، وغير ذلك من الملفات والقضايا المهمة، حتى نكون أمام تشريع عصرى يضمن الحقوق والحريات للمواطنين على حد السواء.





أحزاب وحركات ونقابات

حدد المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، غدًا الأربعاء 27 سبتمبر، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة فى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المنتظرة مناقشة وإقرار توزيع العمل القضائى، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد.





تقيم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقى، اجتماعًا، غدًا الأربعاء، لاستكمال بحث الشكاوى المعروضة عليها ضد عدد من الفضائيات والصحف والتحقيق فيها ليتم رفعها إلى المجلس الأعلى لمناقشتها واتخاذ قرار نهائي بشأنها، وتقوم آلية العمل داخل اللجنة على فحص ما تتلقاه لمعرفة ما إذا كانت شكوى بالفعل أم مجرد ملحوظة أم شكوى كيدية.









أخرى

تُقام فعاليات المؤتمر الدولي "ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ وسانت كاترين، تحت شعار "هنا نصلي معا"، بداية من الغد وحتى السبت المقبل، ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الوزراء ووفود دولية، ومن فاعليات المؤتمر افتتاح المركز الإسلامي، وختام المؤتمر وتوصياته، صلاة الجمعة، وصلاة المسيحيين بكنيسة الدير.



