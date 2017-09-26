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أسواق عربية
الدوحة تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط دبى
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:40 م
بورصة الدوحة
أخر الأخبار
بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بصعود 4 بورصات بقيادة الدوحة، للجلسة السادسة على التوالى، وهبوط 4 أخرى، منها سوق مال دبى العام.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.4% للجلسة السادسة على التوالى، فى أكبر مكسب يومى منذ 13 يوليو الماضى، ليسجل 8569 نقطة مع اتجاه المستثمرين المحليين في المنطقة لشراء الأسهم القطرية.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.2% ليتقدم إلى 13674 نقطة فى القاهرة بقيادة شركة أوراسكوم تليكوم التى زادت أسعار أسهمها بحوالى 8.3%، بينما خسرت أسعار أسهم شركة القلعة القابضة 5.7% بسبب التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، والتى تؤثر سلبًا على الأسهم المصرية الحسّاسة لتدفقات رءوس الأموال الأجنبية.
وانتعش مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2% ليرتفع إلى 7240 نقطة بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات التى كسبت معظم أسهمها بفضل ارتفاع أسعار البترول لأكثر من 59 دولارًا للبرميل، بينما ازداد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.07% ليستقر عند 4414 نقطة؛ بفضل شركة دانة غاز التى ارتفع سعر سهمها بأكثر من 1.4%.
وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.2% ليصل إلى 3561 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3% لينزل إلى 5114 نقطة.
وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.04% للأولى، و0.07% للثانية ليسقرا عند 6764 نقطة و1291 نقطة على الترتيب.
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