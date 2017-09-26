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ملك السعودية يأمر بالسماح للمرأة بقيادة السيارات
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:32 م
الملك سلمان 001
أخر الأخبار
الملك سلمان001
العربية نت
أمر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.
وتضمَّن الأمر اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
وتابع: "تُشكَّل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة رفع توصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمَدة.
واستطرد: "نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفَّظ عليه تنصبُّ على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتمَلة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه".
السعودية
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