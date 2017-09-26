جمارك الصادر بالإسكندرية تضبط محاولة لاسترداد جزء من رسوم الضرائب

تمكَّن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر، مدير عام جمارك الصادر، من ضبط محاولة إحدى الشركات استرداد جزء من الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة برسالة أقمشة واردة تحت نظام السماح المؤقت، وذلك بالمخالفة للقانون.





ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وإجراءات الشحن لشهادات الصادر تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 1891 لسنة 2017 صادر بنظام السماح المؤقت للشحن عن طريق ميناء الاسكندريه باسم شركة أ . ت ومصدرة إلى أشدود والصنف المصدَّر طبقًا للمستندات أقمشة وملابس جاهزة بوزن 12 طنًّا بإذن إفراج وارد رقم 188.





وبتمرير الحاوية على جهاز الفحص بالأشعة تبيَّن وجود أشياء غريبة داخل الحاوية ويحتمل أن يكون طاقم أنتريه.





وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة، حيث تبين وجود طقم أنتريه و60 طردًا، طرح بكل منها 25 دستة و340 لفة أقمشة ليست باسم الشركة المصدرة وموجود عليها أسماء لشركة أخرى وغير موجود تفويض من الشركة المنتجة.





وتم إخطار رئيس الوحدة الفرعية للسماح المؤقت الذى أكد عدم خضوع تلك الشركة لنظام السماح المؤقت.



