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طاقة
أسعار البترول تقترب من 60 دولارًا للبرميل
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:19 م
بترول 1111
أخر الأخبار
بترول 1111
خالد بدر الدين
اقتربت أسعار البترول، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى منذ 26 شهرًا بدعم من تهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق توازنها بمعدل أسرع ليرتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 58.49 دولار للبرميل.
ذكرت وكالة رويترز أن تكرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بغلق خط الأنابيب الذي ينقل ما بين 500 و600 ألف برميل من الخام يوميًّا من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في تكثيف للضغط على الإقليم في ظل استفتاء على الاستقلال- أثار مخاوف بخصوص نقص الإمدادات، علاوة على تخفيضات الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل من المنتجين في منظمة أوبك وخارجها.
من جهة أخرى أعلنت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير عن سوق النفط أن إمدادات النفط العالمية بلغت 97 مليون برميل يوميًّا في الربع الثاني من العام، بينما بلغ الطلب 97.9 مليون برميل يوميًّا، وهذا يعنى اتجاه الأسعار للارتفاع مستقبلًا، ولا سيما بعد أن قفز سعر برنت فوق 55 دولارًا للبرميل مع نهاية الأسبوع الماضى، بعد تأكيد المنتجين من أوبك وخارجها أن السوق في سبيلها لاستعادة التوازن مع تراجع مخزونات النفط.
ويتوقع أيضًا خبير أسواق البترول بن لوكوك، المسئول في شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية، أن الطلب العالمي على النفط قد يزيد بما يتراوح بين مليونين وأربعة ملايين برميل يوميًّا، على الإمدادات العالمية بحلول نهاية 2019، مع تراجع الإنفاق على التنقيب نتيجة هبوط الأسعار.
وتابع لوكوك، الرئيس المشارك لقسم مخاطر الأسواق، أن التباين بين العرض والطلب ناجم عن تراجع الإنفاق على التنقيب عن احتياطيات نفط وغاز جديدة، ولا سيما أن الآبار الحالية وبخاصة الآبار الجديدة من مكامن صخرية استنفدت طبيعيًّا، مما يؤكد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
البترول
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