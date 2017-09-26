256 مليون جنيه إيرادات شركة الصعيد للنقل والسياحة

عقدت الجمعية العامة لشركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، اجتماعها لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/ 2017، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.





وأظهرت نتائج الأعمال تحسنًا ملحوظًا في أداء الشركة، يتضح ذلك من إجمالي الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام نحو 256 مليون جنيه، مقابل 241 مليونًا فى العام السابق، بنسبة نمو 6.2%.





كما تم تحقيق صافى أرباح بنحو 7.9 مليون جنيه، مقابل 6.9 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 14%.



وأكد محمد يوسف أنه بناء على التوجيهات بتحسين أداء الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/ 2017 والتى كان من الضرورى اتخاذ القرارات والنظم الإدارية لتحسين الأداء مما أسهم فى نجاح أداء الشركة وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة، وكذا تدعيم أسطول النقل لهذه الشركة حيث بلغ عدد الوحدات المضافة 57 أتوبيسًا من أحدث الموديلات، وبلغ المسير المقطوع لتلك الشركة مسافة 65.3 مليون كم، ناقلًا 20.1 مليون مواطن، فيما بلغ متوسط الإيراد للراكب 12.71 جنيه، مقابل 12.05 جنيه خلال العام الماضى.



