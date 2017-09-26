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سيــارات
مصر لتجارة السيارات تحقق 149.5 مليون جنيه إيرادات
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 07:54 م
شركة مصر لتجارة السيارات
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شركة مصر لتجارة السيارات
المال- خاص
عقدت الجمعية العامة لشركة مصر لتجارة السيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اجتماعها لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/ 2017 برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة القابضة، ورئيس الجمعيات العامة.
وأ
ظهرت نتائج الأعمال تحسنًا ملحوظًا بأداء الشركة، وهو ما يتضح من إجمالي الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 149.5 مليون جنيه، مقابل 19.3 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 674%، واستطاعت الشركة توريد 92 أتوبيسًا لشركات نقل الركاب بقيمة إجمالية 124 مليون جنيه.
كما تم تحقيق صافى أرباح بنحو 3.1 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 53%.
وأفاد يوسف بأن ذلك جاء بناءً على التوجيهات بتحسين أداء الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/ 2017 والتى كان من الضرورى اتخاذ القرارات والنظم الإدارية والتكامل بينها وبين الشركات التابعة مما أدى إلى تحسن الأداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركة وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة.
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