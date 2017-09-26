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مطروح تضع خطة لمواجهة السيول
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 07:20 م
أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
أخر الأخبار
أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
أبو زيد: إزالة التعديات على المخرات وتطهيرها
معتز محمود
وضعت محافظة مطروح خطة شاملة لتفادي خطر السيول وما يترتب عليها من آثار، خلال شتاء العام الحالي المتوقع أن يبدأ خلال الأيام المقبلة، وشملت تلك الخطة الاستعدادات على مستوى جميع المدن.
وتم تدريب رؤساء المدن على تنفيذها للتعامل مع أي أزمات قد تسببها مشكلات الصرف، خاصة أن محافظة مطروح الحدودية ليس لديها مشكلة سيول بقدر وجود مشكلة صرف صحي، لذلك تم عمل خطة متكاملة للاستعدادات مع جميع رؤساء المدن.
فى هذا السياق أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بضرورة الحد من مخاطر السيول وتفعيل منظومة الإبلاغ والإنذار المبكر عن احتمالات سقوط الأمطار، وتحديد المناطق المهددة والأكثر تضررًا فى ضوء المناطق المتعارف عليها بخريطة السيول، بالتعاون والتنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى.
وأعلن المحافظ عن خطة شاملة لتفادي خطر السيول وما يترتب عليها من آثار، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا لمتابعة ومراقبة مخرات السيول، وتقوم الأجهزة المعنية بإزالة التعديات على مخرات السيول وتطهيرها لتفادي هذه الأزمة.
وأشار أبو زيد إلى أن المحافظة تسلمت سيارة حديثة بتكلفة 6,5 مليون جنيه، لديها القدرة على التعامل في المناطق الغارقة بمياه الأمطار أو تجمعاتها، بحيث تقوم بشفط المياه ودفعها إلى مسافات تصل إلى أكثر 500 متر بعيدًا عن موقع التجمع.
وكشف المحافظ أنه سوف يتم التعاقد مع سيارة أخرى خلال الفترة المقبلة للتحرك في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى مئات السدود المنتشرة بالصحراء، لحجز المياه وآبار خزانات تجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدامها في الزراعة والأنشطة المصاحبة مثل الرعي.
وأكد محافظ مطروح توفير سيارات الكسح فى مدن المحافظة "الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم وسيوة"، بالإضافة إلى توفير سيارات لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بأنه تم خلال الفترة الماضية، اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع كميات مياه الأمطار الكبيرة، التي كانت تقطع الطريق الدولي في الماضي، حيث تم شراء سيارات كسح وشفط المياه ولوادر وأوناش من موازنة خطة المحافظة، لتلافي هذا الخطر ومنع تعطيل حركة السيارات على الطريق.
وأشار أبو زيد إلى أن محافظة مطروح لديها خبرة كبيرة في التعامل مع السيول، لما شهدته خلال الأعوام الماضية، من سقوط غزير للأمطار، وما كانت تسببه من مشاكل نتيجة السيول، وتم اتخاذ كل الاستعدادات، مؤكدًا أن أقصى ما كان يترتب عن سقوط الأمطار الغزيرة هو إعاقة مرور المارة، ولم تعد الأمطار تتسبب في حدوث أضرار أو مشاكل في المحافظة جراء تجمع السيول أو غرق أو غير ذلك، في ظل الإجراءات والاستعدادات الاحترازية المتخذة.
وطمأن المحافظ أبناء مطروح على وجود معدات وكفاءة عالية بالمحافظة للتعامل مع هذه الأزمات، إضافة إلى وعي المسئولين الكامل في جميع مستويات الإدارات بكيفية التعامل مع الأزمات.
مرسى مطروح
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