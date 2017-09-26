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استثمار
بورسعيد تدشن المشروع القومى للصناعات الصغيرة
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 07:01 م
بورسعيد تدشن المشروع القومى للصناعات الصغيرة
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بورسعيد تدشن المشروع القومى للصناعات الصغيرة
بورسعيد- أمانى العزازى
دشنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، أولى ورش عمل المشروع القومى للصناعات الصغيرة.
ويستهدف المشروع التمكين الشامل لكل أفراد المجتمع بالتدريب على حِرف ومهن متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتمكين المرأة فى الأماكن الفقيرة والمهمَّشة عن طريق تدريبها على بعض الحِرف اليدوية التى تكون مصدر دخل لها وإقامة معارض لبيع المنتجات المصرية داخليًّا وخارجيًّا.
وحملت الورشة عنوان "الأسرة وتنمية المشروعات الصغيرة"، فيما تم عرض نماذج من المشروعات الصغيرة لبعض رائدى الأعمال ورائدات المجلس القومى للمرأة وشباب مؤسسة صنع فى مصر والتى تمثلت فى العديد من المشروعات المتميزة كالمشغولات اليدوية والمفروشات ومنتجات الكروشيه وغيرها من الإبداعات.
وأكدت نجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومى ببورسعيد، أن ورش العمل مستمرة بعد أن تم اختيار عدد من المدربين لعرض كيفية تنفيذ نماذج من مشغولاته عمليًّا أمام المتدربين والمتقدمين للمشروع القومى لتنمية الصناعات الصغيرة.
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