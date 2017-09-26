الجلود تقدم مقترحًا لوزارة الصناعة لإنشاء 1000 مصنع

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعتزم مخاطبة وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن تخصيص أراضٍ لإنشاء مجمع صناعي لقطاع الصناعات الجلدية والأحذية خلال الفترة المقبلة.





وأكد أن الغرفة تستهدف أن يضم المجمع 1000 مصنع "ورشة" لتصنيع الأحذية بمساحات تصل إلى 200 متر ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أن الغرفة طرحت ذلك المشروع سابقًا بهدف الخروج من المناطق السكنية، خاصة من باب الشعرية إلى منطقة متخصصة تسهم في تطوير القطاع.





وأضاف السمالوطي أن الشعبة تسعى لإقامة المجمع في إحدى ثلاث مناطق صناعية "15 مايو– بدر- العبور"، في ظل توافر وسائل الانتقال وسهولتها، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الخروج من المناطق العمرانية وتطوير خطوط الإنتاج.





وأوضح الأعضاء، خلال اجتماع، اليوم، أن الغرفة دأبت على العمل نحو تحقيق الشروط التي تساعد صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية للخروج من الظروف التي حالت دون انطلاقها.





وأشاروا إلى أن زيادة الواردات من الأحذية والمنتجات، خاصة من الصين، مثلت ضغطًا عنيفًا على الصناعة الوطنية وفقدانها القدرة على المنافسة بالسوق المحلية وفقدان القدرة على زيادة الصادرات، مما أدى بالتبعية لاتجاه عدد كبير من المصنّعين إلى الاستيراد وغلق مصانعهم، وكان لهذا أثر كبير على العمالة حيث تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة المدرَّبة، فضلًا عن ذلك فقد كان للاستيراد العشوائي من الأحذية والمصنوعات أثر في زيادة عجز الميزان التجاري المصري ومن ثم تحركت الغرفة على عدة جوانب.





وأكدوا أن الغرفة وضعت أسعارًا استرشادية لكل الأحذية والمصنوعات الجلدية تتفق والأسعار الحقيقية لهذه المنتجات؛ استرشادًا بما حددته مصلحة الضرائب المصرية لتكلفة إنتاج هذه الأصناف. ومن خلال الدراسات التي قامت الغرفة بها للاستعانة بالمتخصصين واسترشادًا بأسعار هذه المنتجات (الأحذية والمصنوعات الجلدية) في عدد من الدول تم وضع أسعار استرشادية تستأنس بها مصلحة الجمارك عند الإفراج عن هذه المنتجات بحيث تقضي على الفواتير الوهمية التي كان يقدمها المستوردون.

ونوهوا بنجاح الغرفة فى تعديل التعريفة الجمركية للأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة ورفعها من 30% إلى 60%، بصدور القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 وأصبحت الرسوم واجبة الأداء على الأحذية والمصنوعات 660% بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة، وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة المستورد المثيل مما يحقق ميزة نسبية للمنتج المصري.

وفيما يتعلق بالتدريب قامت الغرفة بعدة خطوات أهمها وضع خطة للتدريب تعتمد على محورين رئيسيين، الأول تحسين التدريب والتأهيل للمدربين القائمين على عملية التدريب، ويتمثل الثاني فى جذب عمالة جديدة وتطوير المهارات من مركز تدريب الأميرية ـ مركز التكنولوجيا المتميز من خلال عقد دورات تدريبية لتحسين مستوى المهارة للطلاب وإلحاقهم بالعمل بالقطاع.





ولفتوا إلى مخاطبة الغرفة معهد الدون بوسكو الإيطالي بضرورة إنشاء قسمين، أحدهما لصناعة الأحذية، والآخر للمصنوعات الجلدية، وفي انتظار رد إدارة المعهد بإيطاليا حول إنشاء القسمين المشار إليهما.



