EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الجلود تقدم مقترحًا لوزارة الصناعة لإنشاء 1000 مصنع
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 06:53 م
اتحاد الصناعات
أخر الأخبار
اتحاد الصناعات
أحمد اللاهونى
قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعتزم مخاطبة وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن تخصيص أراضٍ لإنشاء مجمع صناعي لقطاع الصناعات الجلدية والأحذية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الغرفة تستهدف أن يضم المجمع 1000 مصنع "ورشة" لتصنيع الأحذية بمساحات تصل إلى 200 متر ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أن الغرفة طرحت ذلك المشروع سابقًا بهدف الخروج من المناطق السكنية، خاصة من باب الشعرية إلى منطقة متخصصة تسهم في تطوير القطاع.
وأضاف السمالوطي أن الشعبة تسعى لإقامة المجمع في إحدى ثلاث مناطق صناعية "15 مايو– بدر- العبور"، في ظل توافر وسائل الانتقال وسهولتها، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الخروج من المناطق العمرانية وتطوير خطوط الإنتاج.
وأوضح الأعضاء، خلال اجتماع، اليوم، أن الغرفة دأبت على العمل نحو تحقيق الشروط التي تساعد صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية للخروج من الظروف التي حالت دون انطلاقها.
وأشاروا إلى أن زيادة الواردات من الأحذية والمنتجات، خاصة من الصين، مثلت ضغطًا عنيفًا على الصناعة الوطنية وفقدانها القدرة على المنافسة بالسوق المحلية وفقدان القدرة على زيادة الصادرات، مما أدى بالتبعية لاتجاه عدد كبير من المصنّعين إلى الاستيراد وغلق مصانعهم، وكان لهذا أثر كبير على العمالة حيث تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة المدرَّبة، فضلًا عن ذلك فقد كان للاستيراد العشوائي من الأحذية والمصنوعات أثر في زيادة عجز الميزان التجاري المصري ومن ثم تحركت الغرفة على عدة جوانب.
وأكدوا أن الغرفة وضعت أسعارًا استرشادية لكل الأحذية والمصنوعات الجلدية تتفق والأسعار الحقيقية لهذه المنتجات؛ استرشادًا بما حددته مصلحة الضرائب المصرية لتكلفة إنتاج هذه الأصناف. ومن خلال الدراسات التي قامت الغرفة بها للاستعانة بالمتخصصين واسترشادًا بأسعار هذه المنتجات (الأحذية والمصنوعات الجلدية) في عدد من الدول تم وضع أسعار استرشادية تستأنس بها مصلحة الجمارك عند الإفراج عن هذه المنتجات بحيث تقضي على الفواتير الوهمية التي كان يقدمها المستوردون.
ونوهوا بنجاح الغرفة فى تعديل التعريفة الجمركية للأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة ورفعها من 30% إلى 60%، بصدور القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 وأصبحت الرسوم واجبة الأداء على الأحذية والمصنوعات 660% بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة، وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة المستورد المثيل مما يحقق ميزة نسبية للمنتج المصري.
وفيما يتعلق بالتدريب قامت الغرفة بعدة خطوات أهمها وضع خطة للتدريب تعتمد على محورين رئيسيين، الأول تحسين التدريب والتأهيل للمدربين القائمين على عملية التدريب، ويتمثل الثاني فى جذب عمالة جديدة وتطوير المهارات من مركز تدريب الأميرية ـ مركز التكنولوجيا المتميز من خلال عقد دورات تدريبية لتحسين مستوى المهارة للطلاب وإلحاقهم بالعمل بالقطاع.
ولفتوا إلى مخاطبة الغرفة معهد الدون بوسكو الإيطالي بضرورة إنشاء قسمين، أحدهما لصناعة الأحذية، والآخر للمصنوعات الجلدية، وفي انتظار رد إدارة المعهد بإيطاليا حول إنشاء القسمين المشار إليهما.
وفي مجال التسويق والترويج لمنتجات قطاع صناعة الجلود على المستويين الدولي والمحلي، أوضحوا أن الغرفة نظمت معرض القاهرة الدولي للجلود ودعت أكثر من 100 مستورد من كبار مستوردي الأحذية والمنتجات الجلدية من أكثر من 15 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، والذي كلل بنجاح منقطع النظير وساعد على زيادة صادرات القطاع.
وزارة الصناعة والتجارة
اتحاد الصناعات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا