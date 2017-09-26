اليابان تطلق عملتها الرقمية جى كوين

الأسهم اليابانية



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن:



ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن تحالف من عدة بنوك يابانية يعتزم إطلاق عملة رقمية وطنية جديدة، في مسعى لمساعدة المواطنين على إجراء معاملاتهم دون الاعتماد على النقد.



ويخطط التحالف الذي تقوده مجموعة "ميزهو" المالية، و"جابان بوست بانك"، لطرح العملة خلال أوليمبياد طوكيو 2020.



ويستهدف المشروع الجديد الذي يلقى دعما من قادة البنك المركزي الياباني، تطوير التكنولوجيا من أجل السماح لليابانيين بدفع مقابل السلع والخدمات عبر هواتفهم الذكية.



ويستحوذ التعامل النقدي (الكاش) على 70% من تعاملات اليابانيين، ما يكبد الحكومة والبنوك تكاليف كبيرة، ويتعين على البنوك دفع الكثير من الأموال لقاء نقل العملات النقدية العادية، وتأمينها والتحقيق من عدم تزييفها، بينما تخسر الحكومة نتيجة التراجع المحتمل لإيراداتها الضريبية من التعاملات النقدية غير الخاضعة لرقابتها، أو معاملات السوق السوداء.



ويتوقع تحالف البنوك اليابانية أن تؤدي خطوة العملة الرقمية إلى توفير 10 مليارات ين، (90 مليون دولار) للاقتصاد.



وسيجري تبادل العملة الرقمية الجديدة، بنفس سعر صرف الين الياباني.

