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ثقافة وفنون
كأنك تراه يستمر للموسم الرابع على الطليعة
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 05:30 م
مسرحية كأنك تراه
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مسرحية كأنك تراه
سلوى عثمان
يواصل العرض المسرحى "كأنك تراه" ليالى عرضه على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور يوميًّا فى الساعة الثامنة مساء، حيث يبدأ موسمه الجديد يوم الأحد ويستمر 15 يومًا.
قال المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن العرض تم تقديمه مرة أخرى وافتتاحه لموسم رابع؛ نظرًا للنجاح الذى حققه والإقبال الجماهيرى عليه، ورفعه لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه أول مرة ضمن عروض شهر رمضان الماضى. وحيث إن "كأنك تراه" عرض يحمل السيرة العطِرة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فى قالب غنائي درامي ويناقش قضايا المجتمع والمشكلات المعاصرة.
"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس مى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجي إيهاب، ومجموعة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.
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