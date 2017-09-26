كأنك تراه يستمر للموسم الرابع على الطليعة

يواصل العرض المسرحى "كأنك تراه" ليالى عرضه على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور يوميًّا فى الساعة الثامنة مساء، حيث يبدأ موسمه الجديد يوم الأحد ويستمر 15 يومًا.





قال المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن العرض تم تقديمه مرة أخرى وافتتاحه لموسم رابع؛ نظرًا للنجاح الذى حققه والإقبال الجماهيرى عليه، ورفعه لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه أول مرة ضمن عروض شهر رمضان الماضى. وحيث إن "كأنك تراه" عرض يحمل السيرة العطِرة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فى قالب غنائي درامي ويناقش قضايا المجتمع والمشكلات المعاصرة.



