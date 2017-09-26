وتفاوض وكلاء سيارات للتوريد



أحمد شوقي



قال خالد سيف، مدير تسويق شل للزيوت إن شركته تستحوذ حاليًا على 18% من مبيعات الزيوت في مصر بمختلف أنواعها.



وأضاف أن شركته تجري مشاورات واتصالات مع العديد وكلاء السيارات بغرض التعاقد معهم لتوريد الزيوت إلى مراكز الخدمة التابعة لهم بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والاستشارات.



وأوضح أن شركته تعتبر شريكًا في قطاع السيارات في مصر خاصة بعد أن نجحت في التعاقد مع عدد من أكبر الوكلاء في السوق المحلية والذين يستحوذون على حصص سوقية كبيرة.



ومن هذه الشركات، وفق سيف، جي بي أوتو غبور وكلاء هيونداي وشيري وجيلي ومازدا وعدد من العلامات الأخرى بالقطاع التجاري وIFC وكلاء جيب وفيات وكرايسلر وألفا روميو والمجموعة البافارية للسيارات وكيل BMW وميني بالإضافة إلى شركة مرسيدس بنز مصر والشركة المصرية العالمية للسيارات وكلاء كيا ورينو وشركة أرتوك أوتو وكيل سكودا السابق.





وأشار إلى أن الشركة اعتمدت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التسويقية التي يتم في إطارها التواصل مع وكلاء السيارات سواء كانوا عملاء بالفعل أو لم يتم التعاقد معهم بعد مثل ورشة عمل خدمات ما بعد البيع؛ التي شارك فيها العديد من شركات السيارات.



وأوضح ساهر هاشم العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر أنه بعد بيع محطات الوقود التابعة للشركة فإنها أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على اتفاقات الشراكة مع وكلاء السيارات لإمداد مراكز الخدمة التابعة لهم بالزيوت وخدمات التدريب ورفع قدرات العاملين بهذه المراكز فيما يتعلق باستخدام الزيوت واشتراطات الصحة والأمن والسلامة.



وأضاف أنه بعد انتهاء فترة الضمان للسيارة فإن العميل يفضل الاعتماد على الزيوت المعتمدة لدى الوكيل موضحا أن مصر بها نحو 3300 محطة للتزود بالوقود لكن عدد مراكز البيع المنتشرة عبر الجمهورية كبير جدًا وأن هذه المراكز تشتري نسبة كبيرة من منتجات شركات الزيوت.



ولفت إلى أن الشركة تعتمد على استراتيجية متعددة الابعاد بغرض زيادة حصتها السوقية والوصول لأكبر عدد من العملاء وأهم هذه المحاور: الجودة وتنوع المنتجات والسعر المناسب والتشغيل لأطول فترة زمنية ممكنة موضحًا أن اشتداد المنافسة في السوق المحلية يعتبر لصالح المستهلكين.



