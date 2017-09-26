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سيـــاســة
الطاقة الذرية تعتمد قرارا مصريا بشأن الأسلحة والمنشأت النووية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 04:37 م
وكالة الطاقة الذرية
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وكالة الطاقة الذرية
سمر السيد
قال السفير عمر عامر المندوب الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه قد تم اعتماد القرار الذي تتقدم به مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وذلك خلال أعمال الدورة الـ 16 للمؤتمر العام للوكالة
وفي بيان للخارجية صادر اليوم، أضاف عامر أن القرار قد حظي بتأييد أغلبية كبيرة من الدول حيث صوت لصالحه 123 دولة وامتنع خمسة ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
وأشار السفير المصري إلى أن اعتماد هذا القرار يمثل مكسباً هاماً في إطار الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
والقرار يطالب وفق السفير المصري كافة دول المنطقة بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم تحريف أي من المواد النووية لغير الأغراض السلمية.
وأعرب عامر عن تطلعه أن يؤدى اعتماد القرار بهذه الأغلبية الكبيرة إلى كسر حالة الجمود التي تعترى مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
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