عام دراسي يعود بـ 4 أزمات تتكرر

عام دراسي جديد

ياسمين فواز



بدأ العام الدراسي، ومعه بدأت أزمات أولياء الأمور مع إدارات المدارس، فما بين غلاء الرسوم إلى النقل ما بين المدارس وصولا إلى وسائل المواصلات وباصات المدارس وانعدام الكهرباء والمياه في أخرى.



أولياء أمور طلاب مدرسة الحرية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية اشتكوا من تغيير في حركة "باصات" المدرسة، وتغيير خطوط السير، وهو ما يهدد حياة أبنائهم خاصة ان هناك خطوط لبعض الاتوبيسات تسير على الطريق الدائري، وتعرضت العام الماضي للتعطل أكثر من مرة، ومع ذلك عادت للعمل على نفس الخطوط وهو ما يهدد حياة الطلاب.



وقال أولياء أمور طلاب المدرسة في الطوابق والمريوطية أنهم وقعوا على استمارات "باص 13" وهو أتوبيس إلى حد ما جيد، ولكنهم فؤجئوا مع بدء العام الدراسي بتغيير الأتوبيس وتسيير أتوبيس رقم 1 وهو أتوبيس قديم جدا، لا يصلح لان يسير على الطريق الدائري، وفق قولهم.



مدير الحركة بالمدرسة (أ. ص) رفض الاستماع لشكاوى أولياء الأمور، بل وتهجم على بعضهم، متعللا بأنه المتحكم في الحركة، وأن الأتوبيس يصلح للسير على كافة الطرق، مطالبا من يعترض على حركة الأتوبيسات يسترد أمواله، وفق قول أولياء الأمور.



وقالت دينا جعفر مدير عام مدارس الحرية إن المشكلة تتمثل في أن هناك عدد كبير من الاشتراك على الباصات وإدارة المدرسة لم تقم بتحديث أسطولها وإضافة اتوبيسات جديدة له، وتغيير الحركة بيكون بحسب طاقة الباصات على كل خط.



كما تعاني مدرسة السيدة عائشة الكائنة بقرية الجزيرة الشقراء بمركز الصف جنوب الجيزة من انعدام وجود مياه أو كهرباء ، حيث يدخل الطلاب الحمام فى منازلهم ويخرجون قبل انتهاء النهار فى الفترة المسائية .



وقال أحمد مأمون سلام، أحد أولياء الأمور بالقرية، إن ابنه عاد من المدرسة سريعا وطلب منهم الدخول للحمام بسرعة وعندما سأله لماذا لم تدخل الحمام بالمدرسة فقال له لان المدرسة لا يوجد بها مياه ولا كهرباء ، مؤكدا أن فواتير مقايسة الكهرباء والمياه الخاصة بالمدرسة لم تصل حتى اليوم من الابنية التعليمية بالجيزة .



وأكد أحمد أبو شوق أحد أولياء الأمور ، أن المدرسة تعمل كفترتين صباحى ومسائى، وأنه حتى لو تم دفع مقايسة المياه الخاصة بالمدرسة فإن شركة المياه بالصف قالت لنا لابد أن يقوم الاهالى بجمع مبلغ مالى لشراء مواسير مياه الخط الرئيسى الداخل للمدرسة على حسابنا الخاص



وتابع "كما أن شركة الكهرباء أيضا طلبت منا شراء 3 أعمدة كهرباء حتى يصل الكهرباء للمدرسة رغم أن هذه جهة حكومية"، مطالبا محافظ الجيزة بالتدخل سريعا لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.



ولم يتسن على الفور الحصول على تعليقات فورية من الجهات التعليمية بشأن ما أورده أولياء الأمور، غير أن وزارة التعليم تؤكد مرارا حرصها على إنجاح العملية التعليمية وحل أية أزمة تطرأ



وبدأت الدراسة يوم 23 سبتمبر الجاري، ويبلغ عدد التلاميذ والطلاب 21 مليون طالب، وعدد المدارس 53 ألف مدرسة.

























