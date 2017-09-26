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استثمار
صحاري الزراعي ينطلق غدا بمشاركة 650 شركة محلية ودولية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 04:03 م
مؤتمر صحاري الزراعي
أخر الأخبار
مؤتمر صحاري الزراعي
الصاوي أحمد
يفتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض صحاري الزراعي الدولي، غدا الأربعاء وعلي مدار 3 أيام متتالية، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بحضور ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية .
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ"المال" أن المعرض سوف يقام في موعده، وأنه بات من العلامات البارزة في مصر علي جميع المستويات بوصفه من أضخم المعارض في الشرق الأوسط .
ويضم المعرض بين جنباته كبريات الشركات الزراعية المتعددة في مجالات عدة مثل استصلاح الأراضي، والمبيدات والأسمدة والتقاوي والشتلات وشركات إنتاج المعدات والآلات الزراعية.
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