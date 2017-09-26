EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
محمد رمضان: اجتهدت لتحقيق حلم التمثيل وبلادنا أولى بنا
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 03:36 م
محمد رمضان في مؤتمر
أخر الأخبار
محمد رمضان في مؤتمر
ولاء البري
قال الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء، إنه اجتهد لتحقيق حلم التمثيل، مشددا على حاجة بلادنا لمجهود شبابها.
جاء ذلك خلال كلمة رمضان خلال مشاركته اليوم في حملة التوعية التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بمحافظة البحيرة، حيث نظمت وزارة الهجرة مؤتمرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان "قبل ما تهاجر فكر وشاور" لدعم جهود الوزارة في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأعرب رمضان عن سعادته بتواجده فى هذا المؤتمر، قائلا إن الشخص الذي يسهل استقطابه لأى تطرف فكري أو أخلاقي، هو شخص تمكن منه اليأس وفقد إيمانه بقدراته فى تنمية بلده والارتقاء بها.
وشدد رمضان على أن بلادنا أولى بمجهودنا وأنه يجب الاجتهاد والسعي للتحقيق النجاح وللارتقاء ببلادنا لان ذلك حقها علينا، وأثنى رمضان على تواجد ممثلين من الأزهر والكنيسة قائلا أن الخير فى هذه الأمة.
وتحدث عن تجربته السينمائية قائلا مجال التمثيل صعب جدا لأنه قائم على المحسوبيات والواسطة، ورغم أن والدى موظف عادي الا أن بالاجتهاد والسعى استطعت تحقيق حلمي، وأتذكر كلمة والدتي لى دائما البلد ليس بها فقر اقتصادى ولكن تعاني فقر رأي.
وأكد رمضان أن النجاح ليس بالهروب لخارج بلادنا والهجرة بشكل غير شرعي، مشيرا إلى أن من يفشل فى مصر سيفشل خارجها ايضا.
وأضاف محمد رمضان أن العمل داخل مصر فى أقل الأعمال أشرف من العمل خارجها.
ومايتعلق بالخدمة العسكرية أكد رمضان حرصه على أداء واجبه الوطني رغم أن سنه عند الالتحاق كان ٢٨ سنة، وأردف "ورفضت أن أنتظر سنتين فتسقط عنى الخدمة، وعندما أسأل مستقبلا هل قمت لأداء واجبك الوطنى فلا أجد ما أرد به".
وشدد أن حبك لأهلك ولوطنك ينعكس فى حرصك على الارتقاء بهم وليس تقديم مجهودك فى الخارج.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا