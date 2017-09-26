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استثمار
صندوق النقد: التوترات والأمن يعرقل الإصلاحات الهيكلية بمصر
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 03:28 م
صندوق النقد
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صندوق النقد
هاجر عمران وسمر السيد
قال صندوق النقد الدولي، إن تعارض المصالح والفساد والخوف من تصعيد التوترات الاجتماعية، يمكن أن يعرقل الإصلاحات الهيكلية ويضر بآفاق النمو المتوسطة الأجل في مصر، كما أن انخفاض النمو في اقتصادات الشركاء التجاريين يمكن أن يضعف الطلب على الإنتاج المصري، ولكن إزالة حظر الطيران سوف يدعم السياحة.
وأشار الصندوق إلى أن تدهور الأمن الداخلي يمكن أن يقوض الثقة في السوق ومناخ الأعمال أيضاً، ولكن تخفيف هذه المخاطر بدعم من قوة السياسات في إطار البرنامج، ونظام سعر الصرف المرن، ودعم البرنامج على أعلى مستوى سياسي.
صندوق النقد
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