صندوق النقد: الدين العام مستدام.. والتعويم أهم أسبابه

- من المتوقع أن يتراجع من 98% لـ 73% بحلول 2020/2021



خالد بدر الدين



قال صندوق النقد الدولي، إن الدين العام فى مصر مستدام والمخاطر الناجمة عنه كبيرة، فى الوقت الذى توقع أن تتراجع نسبته من الناتج المحلى الإجمالى الى 73% فى العام المالى 2021 - 2022 مقارنة بـ 98% هذا العام.



ورأى الصندوق أن هناك تحسينات واضحة فى الموازنة الأولية وإصلاحات الاقتصاد الكلى العريضة، مما يشير إلى ديناميكية إيجابية فى الدين الحكومى.

ويبين تحليل الدين الحكومى المستدام على المخاطر الناتجة من تنفيذ برنامج الصندوق، لاسيما من ناحية الإصلاحات التى ستحقق النمو.



وذكر الصندوق في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن العامل الرئيسى الذى أدى إلى زيادة فى قيمة الدين فى السنة المالية الماضية هو الهبوط الأكبر من المتوقع فى قيمة الجنيه.



وساعد إعادة تقييم الدين المقوم بسعر الصرف الأجنبى ونجاح الحكومة فى زيادة التمويل الأجنبى على ارتفاع الدين الأجنبى بنسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015 – 2016 إلى 22 % هذا العام، ما ساعد على تعويض الانخفاض فى الدين المحلى من 84 % إلى 76 %، وكانت النتيجة ارتفاع إجمالى الدين فى عام 2016 – 2017 إلى 98 % بالمقارنة مع 97 % السنة المالية السابقة.



ولفت إلى أن الهدف الأساسس الأساسى على الأجل المتوسط خفض كبير فى الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 3.5% فى عام 2016 – 2017 إلى 6 % على الأجل المتوسط، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات وارتفاع الصادرات.



ويعتمد انتعاش التصدير على تعزيز المنافسة الناتج من تعويم الجنيه والإصلاحات الهيكلية التى خفضت تكاليف أنشطة الأعمال.



ويعتمد زيادة الاستثمارات على الاستثمار الحكومى فى مشروعات البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية واستثمار القطاع الخاص، لاسيما مع انخفاض قيمة العملة المصرية والاستثمارات الكبرى فى قطاع الطاقة واكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى، أما معدل التضخم فمن المتوقع أن يرتفع مؤقتاً من 6.3 % عام 2015 – 2016 إلى 24.6 % عام 2016 – 2017 غير أنه من المتوقع أن يهبط إلى 7 % فقط على الأجل المتوسط.



وتوقع الصندوق أن تتحول الموازنة الأولية للحكومة من العجز إلى الفائض اعتبارا من 2017 – 2018، وذلك على أساس أن البرنامج يتضمن تدابير قوية لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات.



ومن تدابير خفض الإنفاق السيطرة على فاتورة أجور القطاع العام وتنفيذ المرحلة التالية من إصلاح دعم الطاقة وتحسين المستهدف من التحويلات الاجتماعية، بينما تشمل تدابير زيادة الإيرادات رفع ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى 14 %، وتحقيق تحسينات فى تحصيل الضرائب واستمرار رفع الضرائب المحلية.