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استثمار
الصندوق : قانون التعثر الجديد يتماشي مع المعايير العالمية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 03:11 م
صندوق النقد الدولي 556
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي 556
سمر السيد – هاجر عمران:
أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون التعثر الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، يتماشى مع المعايير الدولية، وتنظيم إجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، و يسمح للشركات بإعادة الهيكلة والتسوية بدلاً من إشهار الإفلاس .
وتابع الصندوق - في وثائق أول مراجعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي - أن القانون يعزز في الوقت نفسه العقوبات على الغش المالي، وإخفاء المعاملات، والإهمال المحاسبي.
صندوق النقد
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