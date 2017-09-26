الصندوق : قانون التعثر الجديد يتماشي مع المعايير العالمية

صندوق النقد الدولي 556

سمر السيد – هاجر عمران:



أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون التعثر الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، يتماشى مع المعايير الدولية، وتنظيم إجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، و يسمح للشركات بإعادة الهيكلة والتسوية بدلاً من إشهار الإفلاس .



وتابع الصندوق - في وثائق أول مراجعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي - أن القانون يعزز في الوقت نفسه العقوبات على الغش المالي، وإخفاء المعاملات، والإهمال المحاسبي.

