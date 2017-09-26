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استثمار
صندوق النقد : الإصلاح الاقتصادى لمصر بداية واعدة
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 03:01 م
صندوق النقد الدولي
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي
"المركزي" لم يتدخل في سوق العملات إلا لتوفيرها للشركات الحكومية
سمر السيد – هاجر عمران:
قال صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، إن البرنامج الاقتصادى، الذى عرضته مصر لتأهيلها لاقتراض 12 مليار دولار، على 3 سنوات "بداية واعدة" خصوصا بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتعويم سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود.
وأضاف الصندوق - في وثائق أول مراجعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي - أن المستثمرين الأجانب رحبوا ببرنامج الإصلاح بشدة، واتضح ذلك عند طرح سندات اليورو البالغة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى، و3 مليارات أخرى فى مايو الماضى.
وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى احتياطى النقد الأجنبى، و ميزان المدفوعات آخذ في التحسن، بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكن التخفيض لقيمة العملة كان أكبر من المتوقع، غير أن السوق السوداء للدولار اختفت تماما.
وأكد الصندوق أن البنك المركزي المصري، لم يتدخل في سوق العملات الأجنبية، إلا عند توفيرها لصالح الشركات المملوكة للدولة، لصالح تعاقدات الواردات الحرجة.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية، جذب التجارة غير الرسمية للدخول فى القنوات الرسمية.
صندوق النقد
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