رائد الأعمال الماليزي: نسعى لتغيير وجه التعليم العالي

ياسمين فواز:



قال رائد الأعمال الماليزي ومؤسس مجموعة شركات QI، داتوك سيري فيجاي أسواران، إنه يسعى للاستثمار كل طاقته لتغيير وجه التعليم العالي في جنوب شرق آسيا، متمنيا أن يري جامعةQIUP كنسخة من جامعة هارفرد العالمية لكن بنسختها الموجودة في الشرق، وأعرب عن إيمانه بإمكانية تحقيق ذلك من خلال التقدم بخطي ثابتة نحو التعليم والتركيز علي أبحاث الابتكار والتطور.



وأوضح خلال حواره مع مجلة فوربس بأن جامعة كويست الدولية بيراك بدأت بالفعل في اجتذاب العقول النابغة في المجال التعليمي من مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا وتتطلع حالياً لاستقطاب كبار الباحثين والمحاضرين من مختلف دول العالم، لإلهام جيل جديد من رواد الأعمال، المبتكرين، الخبراء وغيرهم



وأشاد فيجاي بأهمية البحث المبتكر والمتقدم الخاص بجامعة كويست الدولية بيراك (QIUP) التي تمتلكها المجموعة لتضاهي جامعة "هارفرد" العالمية لكن بنسختها الشرقية.



كما شارك أسواران أفكاره حول إمكانيات التعليم العالي في جنوب شرق آسيا ورؤيته لجامعة كويست الدولية بيراك، المشروع الذي تعده مجموعة QI، التي يقودها فيجاي اسواران بالتعاون مع في ولاية بيراك، ماليزيا حيث تقوم بتطوير برنامج يهدف إلى إعطاء الشباب الفرصة للاستفادة من خبرات كبار القادة وأصحاب المشاريع العملاقة.



وأعرب عن رغبته لزيارة الجامعات في الشرق الأوسط نظراً للتفردهم فى تقديمهم أفضل المناهج فى كثير من الدول مثل السعودية، لبنان، مصر، الأمارات العربية حيث تحتوي تلك الجامعات على طلاب متميزين.



ولد فيجاي اسواران في مدينة بينانج الماليزية وامتلك العديد من الأعمال المتنوعة التي تطول العديد من الأجزاء حول العالم، وهو الأن رئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة QI، التي تم تأسيسها في عام 1998.



تنتمي مجموعة QI للشركات المستندة علي التجارة الإلكترونية بكافة قطاع أعمالها التي تتنوع بين تجارة التجزئة، البيع المباشر، التقنية، اسلوب الحياة والرفاهية، الفخامة والمقتنيات، التعليم، التدريب وتنظيم المؤتمرات، تطوير الممتلكات وخدمات النقل والإمداد، وأخيراً مدينةQI، الذي يعد أحدث مشاريع المجموعة في مجال تطوير الممتلكات في Ipoh.



لدي مجموعة QI العديد من المكاتب الإقليمية الموجودة في كل من هونج كونج، سنغفاورة، ماليزيا وتايلاند، بجانب تواجدها حالياً في ما يقرب من 30 دولة من خلال نطاق واسع من الشركات التابعة لها.



قام فيجاي اسواران بكتابة العديد من الكتب، التي تضمنت‘The Sphere of Silence’، بالاضافة الي أخر كتاب تم نشره تحت عنوان – ‘Two Minutes from the Abyss’ – Bernama.