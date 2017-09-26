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سيــارات
التضامن تتسلم من العربية للتصنيع معدات حماية البيئة
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 02:05 م
وزيرة التضامن ورئيس هيئة التصنيع
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وزيرة التضامن ورئيس هيئة التصنيع
الصاوي أحمد
شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي، اليوم الأربعاء، إحتفالية تسليم الدفعة الأخيرة من سيارات مُعدات البيئة وجمع القمامة وكسح مياه الصرف الصحي، وفق بيان
وأكد الفريق سيف الدين، على ضرورة تنسيق الجهود مع وزرارتي التضامن الإجتماعي والبيئة والقطاع الخاص ورجال الأعمال لتعميم الفائدة علي جميع قري مصر بمياه نقية نظيفة وصرف صحي آمن وحياة كريمة.
وأوضح الفريق عبد العزيز سيف الدين أهمية نشر ثقافة الصيانة في حياتنا للحفاظ علي ما لدينا من مُعدات وآلات وماكينات فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا القادمة.
وأكد عبد العزيز علي أن الهيئة مُستعدة لتوفير التدريب الفني قبل تسليم السيارات ,بالإضافة للصيانة
وذكر سيف الدين أن هناك فرق عمل مُتحركة من مصنع قادر تعمل في أي مكان بالجمهورية لأعمال التدريب والمُتابعة والصيانة .
ومن جانبها, أشارت الوزيرة غادة والي، إلي أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يتسم بالجدية والإلتزام والجودة.
وأضافت والي أن التعاون قائم في العديد من المجالات مع الهيئة من أجل توفير مُنتج مصري نفخر به لخدمة القري والأماكن الأكثر إحتياجا.
وتابعت غادة والي أننا نتسلم اليوم آخر دفعة لصالح جمعيات العمل الأهلية من مُعدات لحماية البيئة وتتضمن سيارات كسح لمياه الصرف وقلاب قُمامة وكذلك نقل مياه الشرب للمناطق النائية بمحافظات أسوان وأسيوط ومرسي مطروح والجيزة.
وأكدت والي علي البعد الإجتماعي والبيئي لتلك السيارت المملوكة لجمعيات العمل الأهلية بالمحافظات حيث ستوفر فرص عمل وتشغيل للشباب , فضلا عن تحسين للبيئة بالقري والأماكن الأكثرإحتياجا .
** تفاصيل العقد
وذكر المهندس عبد الصادق عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مصنع أن العقد الموقع مع وزارة التضامن الإجتماعي بقيمة 5 مليون و990 ألف جنيه.
ويتضمن عدة مراحل حيث يتم اليوم تسليم سيارت مُجهزة لكسح مياه الصرف الصحي بسعة 4 متر مكعب ووسيارة خزان مياه إستانلس سعة 4 مترمكعب غير قابلة للصدأ وسيارات مُجهزة قلاب سعة 6 متر مكعب وذلك في إطار عقد بين وزارة التضامن الإجتماعي ومصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وطبقا لمُتطلبات المُستخدم التعرف ودراسة إحتياجات القري
ودعما لتك المُبادرة حرص الفريق عبد العزيز سيف الدين علي المشاركة مع الدكتورة غادة والي في تسليم عقود السيارت لجمعيات العمل الأهلية بالمُحافظات المعنية
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