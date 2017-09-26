ضبط كمية كبيرة من الشماريخ والأسلحة البيضاء بالسخنة

ضبط العاب نارية

مها أبوودن



تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ وقنابل الدخان والبمب والألعاب النارية ونصال الأسلحة البيضاء المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم لأنها تمثل خطرا على المواطنين والأمن العام ومن الممكن استخدامها كأحد مكونات القنابل البدائية.



فبناء على إخبارية، باعتزام شركة أ . للاستيراد والتصدير إدخال أصناف محظورة ومخالفة وتمثل خطرا على الأمن العام داخل مشمول بوليصة الشحن رقم 4029947750/1 بعدد 2 حاوية رقمى OOLU78077599 و OOLU9136588 واردتين من الصين ومشمولهما طبقا للمستندات عبارة عن أدوات صحية.



وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لكشف مشمول الحاويتين ، وبالكشف الفعلى للمشمول للحاويتين تبين وجود كمية كبيرة من الشماريخ وقنابل الدخان والبمب والألعاب النارية الخاصة بأعياد الميلاد ونصال الأسلحة بالجراب الخاص بها يجرى الآن حصرها.





