بلاغ ضد رئيس المهن الموسيقية بسبب مشروع ليلى

الحبس

نجوى عبد العزيز



تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، ضد رئيس نقابة المهن الموسيقية بصفته، بسبب حفل "مشروع ليلى" بالتجمع الخامس.



وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقه، وإحالة القائمين على الحفل للمحاكمة العاجلة.



جاء في البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامى، وحمل رقم 10989 لسنة 2017 أن الشعب المصرى فوجئ يوم الجمعة الماضى، بتنظيم حفل في كايروفيستفال، وكان به عدة فرق موسيقية، وأن المشكلة تمثلت في تصريح رئيس نقابة المهن الموسيقية لفرقة لبنانية معروفة في العالم بأنها تضم شواذ بالغناء في مصر، وبالفعل قدموا أغانى تحرض على الشذوذ وتدعمه بالحفل، ولوحظ تواجد العديد من الشواذ، الذين رفعوا علمهم في الحفل، ضاربين بالمبادئ والقيم عرض الحائط.