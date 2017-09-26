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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الدواجن.. واللحوم بـ 145 جنيهًا
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 01:29 م
الدواجن الحمراء
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الدواجن الحمراء
أحمد اللاهونى
استقرت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، عند 23 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.
كما استقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.
وفى سوق اللحوم فقد استقرت أيضًا عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، حسبما صرح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
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