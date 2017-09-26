مد رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد شهرين

طارق قابيل 699

خالد بدر الدين



أصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين تنتهي في السادس من ديسمبر المقبل.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الرسوم تحددت عند 17 % لحديد التسليح الصيني وبين 10 % و19 % للحديد التركي و15% إلى 27 % للأوكراني.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار حديد التسليح في مصر تشهد ارتفاعات كبيرة منذ يونيو الماضي وحتى الآن مع ارتفاع الأسعار من حوالى 9 آلاف جنيه (510.35 دولار) للطن في مايو إلى ما يقارب 12 ألف جنيه حاليا في أغلب مصانع الحديد تسليم أرض المصنع.



