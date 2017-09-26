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سيـــاســة
إلغاء السجن المؤبد لـ 27 متهما باقتحام قسم الغنايم
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:51 م
السجن
أخر الأخبار
السجن
نجوى عبد العزيز
قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 27 متهما في القضية المعروفة بـأحداث اقتحام قسم شرطة الغنايم".
كانت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، قضت مؤخرا في القضية، المعروفة إعلاميًا بأحداث الغنايم بالسجن المؤبد لـ27 شخصًا.
وواجه المتهمون تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان، واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته وإشعال النيران فيه، واقتحام محكمة الغنايم، ومكتب السجل المدني والشهر العقارى والإدارة الزراعية ومدرستى الغنايم الثانوية ونقطة شرطة المشايعة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في صيف 2013
وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين لدائرة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة من جديد
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