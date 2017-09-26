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بورصة وشركات
العربية لحليج الأقطان تقترح توزيعًا نقديًا على المساهمين
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:46 م
النيل لحليج الأقطان
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النيل لحليج الأقطان
رجب عزالدين
اقترح مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان، بجلسته المنعقدة -أمس الإثنين- توزيعًا نقديًا على المساهمين بقيمة 20 قرشًا للسهم.
واعتمد المجلس الميزانية الختامية المستقلة، عن الفترة المالية المنتهية يونيو 2017، ومن المقرر عرض الاقتراح على الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها 30 سبتمبر الجارى، وفقاً لبيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.32 مليار جنيه، موزعاً على 264.82 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
أسست الشركة فى عام 1963، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى حليج الأقطان وشرائها بغرض حلجها وبيعها للسوق المحلية والأجنبية، وكذلك إنشاء معاصر الزيوت.
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