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سيـــاســة
وزير الإسكان: إنهاء كيما 3 نهاية العام إنجاز كبير
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 11:58 ص
وزير الإسكان في كيما
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وزير الإسكان في كيما
بدور إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، إن إنجاز تنفيذ محطة كيما 3 بأسوان بنهاية العام سيعد إنجازا كبيرا.
جاء ذلك بحسب بيان للوزارة عن تفقد الوزير واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد محطتي معالجة الصرف الصحى (كيما 1، كيما 2)، ومحطة المعالجة الثلاثية كيما 3 التى يتم تنفيذها حالياً.
وقال وزير الإسكان، خلال اجتماع عقده مع العاملين بالمشروع، تم تشغيل المحطة الثنائية في شهر مارس الماضي، ونجحت العينات لكيما 1، ويجري استكمال عينات كيما 2، للتجهيز للتسليم، ومن المقرر الانتهاء من المعالجة الثلاثية نهاية العام، بقيمة تقديرية 235 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم حاليا تنفيذ محطة كيما 3، بقدرة استيعابية 35 ألف م3 يوميا.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المحطة فى 7 أشهر تقريباً، لتنتهى بنهاية العام، سيعد إنجازاً كبيراً، لما يمثله الموقع من تحد كبير، لطببعته الصخرية.
ووجه الوزير حديثه للمسئولين والعاملين بالمشروع قائلاً: مشروع الصرف الصحى والمعالجة الثلاثية بكيما له أهمية كبيرة، ومردود شعبى، بغض النظر عمن تسبب فى هذه المشكلة منذ سنوات، ولكن كُتب علينا حل هذه المشكلة، التى استمرت لسنوات، وتسبب فيها آخرون.
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