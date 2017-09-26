309.873 مليون جنيه أرباح 8 شركات قطاع أعمال

أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام

طفرة فى ربحية "المصرية للسبائك الحديدية" بتحقيق

310 ملايين جنيه.. وارتفاع أرباح سيناء للمنجنيز بنسبة 483%



المال-خاص



فى إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها، شهد أمس الإثنين فعاليات الجمعيات العامة لعدد 8 شركات تابعة للشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والمعدنية، وذلك لمناقشة واعتماد قوائمها المالية للعام المالى 2016/2017.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية تحقيق طفرة كبيرة فى صافى الربح المحقق خلال العام المالى 2016/2017 حيث بلغ309.873 مليون جنيه مقابل 1.927 مليون عن عام 2015/2016، إلى جانب زيادة الإيرادات بنسبة 187% لتتجاوز المليار جنيه.



كما انخفضت خسائر شركة المصرية العامة للورش "ترسانة" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية بنسبة 20% عن عام 2015/2016 لتبلغ 29.489 مليون مع تراجع الإيرادات إلى 21.595 مليون بنسبة 7%.



واعتمدت الجمعية العامة لشركة ميتالكو التابعة للقابضة للصناعات المعدنية نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بتحقيق خسارة قدرها 77.723 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 18% عن عام 2015/2016، مع تراجع الإيرادات بنسبة 3% لتبلغ 111.444 مليون جنيه.



كما زادت أرباح شركة سيناء للمنجنيز التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 483% لتحقق 171 مليون جنيه صافى ربح عن العام المالى 2016/2017، وحققت إيرادات بقيمة600.515 مليون جنيه بمعدل نمو 124% عن عام2015/2016.



أما شركة النصرية للمواسير "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، فقد اعتمدت جمعيتها العامة نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017 بتحقيق خسائر قدرها 103.157مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 22% عن عام 2015/2016، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 19% لتبلغ 49.690 مليون جنيه.



كذلك أظهرت المؤشرات المالية لشركة المكس للملاحات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية زيادة الربحية المحققة خلال العام المالى 2016/2017 لتبلغ 17.215 مليون جنيه بمعدل نمو 7% مع زيادة إيرادات النشاط 1.4% عن عام 2015/2016، فيما ارتفعت أيضا أرباح شركة النصر للملاحات إلى 12.603 مليون جنيه بنسبة زيادة 0.5%، كما بلغت إيرادات النشاط 123.816مليون جنيه بانخفاض 2.9% مقارنة بعام 2015/2016.



من ناحية أخرى، عقدت شركة النصر للسيارات جمعيتها العامة بعد قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى سبتمبر 2016 بإلغاء تصفية الشركة وإعادة تشغيلها مجددا. وكانت الشركة القابضة قد تلقت عرضين من شركات عالمية للمشاركة في تطوير شركة النصر للسيارات من خلال المناقصة التى طرحت فى الفترة من 21 مايو 2017 حتى 27 يوليو2017 بغرض تصنيع وتجميع السيارات وإقامة صناعات مغذية لها.