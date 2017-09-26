شباب البحيرة يستعد لاستقبال وزيرة الهجرة

ولاء البرى



بدأ شباب محافظة البحيرة التوافد داخل مجمع ثقافة دمنهور عاصمة المحافظة لاستقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى أعلنت عن جولتها للتصدي للهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا تحت شعار: " قبل ما تهاجر فكر وشاور ".



ويشارك النجم محمد رمضان في حملة التوعية لدعم جهود الوزارة وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج انها ستقوم بإطلاق عدد من المبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، وأنها ستدير معهم حوارا مفتوحا، ووجهت الشكر للفنان محمد رمضان علي حسه الوطني ودعمه لجهود الوزارة في توعية الشباب.



كما يشارك في المؤتمر المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام، واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد، والبرلمانية أمل زكريا قطب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





