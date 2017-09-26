رنيسانس كابيتال يبدأ نشاطه بمصر قبل نهاية العام

أحمد بدر

❐ بدر: خطوات الحكومة الاقتصادية دعمت قرار البنك



منى عبدالبارى



يعتزم رينيسانس كابيتال بدء نشاطه بالسوق المصرية، قبل انتهاء العام الحالى من خلال مجالى الترويج للاكتتابات، والاستشارات المالية، مدعوما بالتحسن الاقتصادى والنمو المتوقع للفرص الاستثمارية، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى الجارى تنفيذه حاليا.



وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذى للبنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه تقدم بالفعل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصتى ترويج الاكتتابات، والاستشارات المالية، وأنه بانتظار الموافقة عليها.



ولفت - فى حواره مع «المال» - إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تأسيس شركة «رينيسانس كابيتال» فى مصر، واختيار أعضاء مجلس الإدارة برئاسته، وبعض الكوادر الإدارية، ووضع خطة عمل على المديين المتوسط والقصير، إلا أنه فضل الاحتفاظ بجميع ملامحها لحين انطلاق النشاط فعليا.



وأكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية، ساهمت فى دعم قرار البنك ببدء نشاطه بالسوق المصرية، لمساعدتها على تذليل نسبة كبيرة من العقبات التى كانت تواجه المناخ الاستثمارى والمستثمرين الأجانب.



وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، يرتكز على عدة محاور أبرزها ضبط المصروفات عبر خفض دعم الكهرباء والطاقة، وتنفيذ برنامج كفء لدعم الغذاء مع التحول تدريجيا إلى الدعم النقدى، وزيادة الإيرادات عبر التوسع فى القاعدة الضريبية، ورفع الإنفاق الرأسمالى، وتحسين البنية التحتية والإنتاجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وتابع: «لدى «رينيسانس كابيتال» مكاتب فى أبرز المراكز المالية مثل لندن ونيويورك ودبى، ووجدنا أن مصر تزخر بالفرص الواعدة، وتمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.»



ويدير البنك التابع لمجموعة «ONEXIM» العالمية، عملياته فى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من دبى، وتشمل أنشطته الأساسية الاندماج والاستحواذ وأسواق الدين، ورأس المال ومبيعات وتداول الأوراق المالية والأبحاث والمشتقات الاستثمارية.



وفى مايو 2016 نفذ أول عملية له فى السوق المصرية، عبر صفقة بيع حصة فى بنك «كريدى آجريكول مصر» نسبتها 4.5% كانت مملوكة لمجموعة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.



ونفى «بدر» أى نية لدى رنيسانس كابيتال للحصول على رخصة سمسرة بالسوق المصرية، لافتاً إلى أنه يتعامل مع جميع الشركات بالسوق، فضلاً عن أنه يعتبر من أكبر الوسطاء للمستثمرين الأجانب بمصر.



وأشار إلى أن «رينيسانس كابيتال» يرصد جميع الفرص المتاحة، مؤكداً على تمتع السوق المصرية بفرص استثمارية كبيرة فى قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والتعليم مدعومة بالطبيعة الديموجرافية للبلاد، والتعداد السكانى البالغ 90 مليون نسمة %50 منهم تحت 30 عاما.



جدير بالذكر أن «رينيسانس كابيتال» الذى تأسس عام 1995 تم تصنيفه كأفضل شركة وساطة للأسواق الناشئة فى استطلاع «إكستل» لعام 2016، ويوفر إمكانية الوصول إلى 43 سوقاً فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الوسطى وتركيا وآسيا واليونن.



وأطلق البنك العام الماضى منصة إلكترونية لتسهيل وصول المستثمرين إلى بورصة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.



وحقق خلال العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر 2016، صافى أرباح 11 مليون دولار، كما سجلت الإيرادات التشغيلية 134 مليون دولار بدعم من أداء أسواق الأسهم على خلفية تحسن أسواق المال فى روسيا، وتراجعت المصروفات التشغيلية %24 إلى 113 مليون دولار، نتيجة التركيز على سياسة خفض التكاليف.