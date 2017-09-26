العضو المنتدب: 5.4 مليار جنيه استثمارات وايرنج إيجيبت

مبيعات السيارات

أماني العزازي:



قال أحمد مجدى، العضو المنتدب لشركة إى وايرنج سيستمز إيجيبت، إن حجم استثمارات شركته بالسوق المحلية يبلغ نحو 5.4 مليار جنيه، موضحا أن حجم إنتاجها شهريا من الضفائر الكهربية للسيارات يصل إلى 200 (kmh) وهى وحدة قياس الإنتاج بالمصنع.



وأضاف مجدى فى حوار لـ«المال»، أن هناك زيادة فى معدلات الطلب على منتجات الشركة من قبل الأسواق الأوروبية والأمريكية، مؤكداً أن ذلك كان بمثابة دفعة لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية منها افتتاح فرع جديد بمدينة 6 أكتوبر، مبينا أن الفرع الجديد للشركة يعمل بطاقه إنتاجية تصل إلى 100 كى إم إتش، مما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة %50.



يذكر أن مصنع «إس.إى وايرينج سيستمز» لتصنيع الضفائر الكهربائية بمدينة بورسعيد، تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المتخصصة فى إنتاج الأسلاك والضفائر الحرارية، وتبلغ مساحة المصنع نحو 50 ألف متر مربع، ويقوم المصنع بإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات الحرارية بطاقة إجمالية تزيد على 62 (كيلو مان أور) وباستثمارات تبلغ نحو 500 مليون دولار، كما يقوم بتصدير جميع منتجاته، باستثناء تخصيص جزء للهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى تجميع سيارات جيب، كما يشارك بمنتجاته فى تصنيع السيارات ماركتى هوندا وتويوتا، والدراجات النارية ماركتى آتيسا الإيطالية ومونتيسا الإسبانية.



وأوضح مجدى أن السبب الرئيسى وراء افتتاحه لفرع جديد بمدينة 6 أكتوبر الصناعية يعود إلى نقص العمالة الفنية ببورسعيد، وصعوبة الحصول عليها لعدم إقبال أبناء المحافظة على الوظائف الفنية بالمصانع، مشيرا إلى أن حجم العمالة الموجودة بالمصنع الجديد تبلغ نحو 975 عاملا تم إلحاقهم بالعمل خلال 3 أشهر، بهدف إضافة خطوط إنتاج جديده بتكنولوجيا متطورة، فيما وصل حجم العمالة بمصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد إلى 3500 عامل وتمثل العمالة الوافدة منها %13.



وقال العضو المنتدب لشركة إى وايرنج سيستمز إيجيبت، إن شركته تسعى لافتتاح مدرسه فنية؛ لتدريس منهج سوموتو اليابانى، وإلحاق الخريجين بمصانع الشركة ومنح العاملين المميزين دورات تدريبية بالمراكز الرئيسية للمجموعة فى إنجلترا واليابان.



وكشف عن تحركات مرتقبة لأشهر الشركات العالمية المنتجة لماركات السيارات بيجو وسيتروين؛ لنقل خطوط إنتاجها من المغرب إلى مصر، فضلاً عن رغبة مرسيدس فى ضخ استثمارات بالسوق المصرية، وهو ما نجح فيه الفريق مهاب مميش، رئيس اقتصادية قناة السويس وتوقيعه خطاب نوايا مع الشركة لعودتهم إلى مصر.



وأكد مجدى أن هناك أسبابا ساعدت على الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا، وهو صدور قانون الاستثمار وإقرار حوافز التصدير وقانون المشروعات الصغيرة والحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن توسعة المحفظة الاستثمارية مرهون بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإقرار استراتيجية التوسع فى نشاط صناعة السيارات والتى يتم مناقشتها فى البرلمان حاليا.



وأشار إلى أن إنتاج السيارات فى مصر يتوقف على توافر الصناعات المغذية المرتبطة بها، وعن النص على ضرورة استخدام %60 مكون محلى للسماح بالقيام بهذه الصناعة، قال «صعب فى ظل عدم وجود هذه الصناعات»، لافتا إلى أن إنتاج مصر من السيارات الكاملة لا يتجاوز 30 ألف سيارة، ويساهم مصنع الضفائر فى توريد نسبه من إنتاجه للهيئة العربية للتصنيع التى تنتج سيارة تويوتا.



وكشف مجدى عن اتجاه سوموتو لضخ مزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أهمية الاستفادة من محور قناة السويس لانسياب وتدفق حركة التجارة والاستثمار، خاصة أن شركة سوميتومو لديها العديد من الشركات والاستثمارات فى القارة الأسيوية، ومن ثم فإن محور قناة السويس سيكون داعما لنقل تجارتهم واستثماراتهم ما بين الأسواق الإفريقية والأسيوية والأوروبية.



وأضاف أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر، من أجل دعم الاقتصاد المصرى، وقد شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الأسبوع الماضى، افتتاح المصنع الثانى لشركة «إس إى وايرنج سيستمز إيجيبت» الإنجليزية اليابانية، بمدينة 6 أكتوبر والذى ويبلغ رأس ماله نحو 200 مليون جنيه.



وعن دور حوافز التصدير التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة من خلال صندوق دعم الصادرات فى دعم قرار الشركة بزيادة معدلات تصديرها وإضافة خطوط إنتاج جديدة، قال مجدى إن الشركة من أوائل الشركات التى تقدمت بطلب صرف المساندة التصديرية فى إطار البرنامج الاستثنائى للوزارة، مشيرا إلى أن الصندوق صرف مستحقات الشركة، وهو ما يمد جسورا من الثقة بين المستثمر والحكومة.



يشار أن البرنامج الاستثنائى لرد أعباء الصادرات بدأ تطبيقه أول أبريل من العام الحالى، ويقضى بصرف نسبة %50 إضافية فى حالة تحقيق الشركات %25 زيادة فى صادراتها، وذلك فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية، دعما من الوزارة لتلك الصناعات الأساسية فى منظومة التصدير المصرية.

