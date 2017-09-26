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سيـــاســة
كلاكيت كل عام.. المدارس تشكو تأخر تسلم الكتب
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:23 ص
المدارس
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المدارس
أحمد اللاهوني:
وقعت وزارة التربية والتعليم كالعادة، فى أزمة كل عام، ولم تتسلم مراحل دراسية عديدة أى كتب حتى الآن، رغم مرور 4 أيام على بدء الدراسة.
رغم التصريحات المتكررة من المطابع، والوزارة، بعدم تكرار تأخر تسليم الكتب المدرسية، بعد رفع أسعار التوريد منذ الموسم الماضى، إلا أن الأزمة لا زالت مستمرة حتى الآن كعادتها كل عام.
تواصلت «المال» مع عدد من الطلبة، ومسئولى ومتعهدى الكتب فى بعض المدارس، بمراحل التعليم المختلفة، فى بنى سويف أكدت هاجر محمد، طالبة بالصف الثانى الثانوى، عدم استلامها للكتب حتى الآن، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة لم تحدد موعدًا لذلك.
واتفقت معها حبيبة نعيم، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، أكدت أن جميع صفوف المرحلة الاعدادية لم تتسلم الكتب حتى الآن، وفى منطقة شبرا، كشف مسئول بمدرسة راهبات الكرمليت للغات، عن تأخر وصول الكتب لجميع المراحل، عدا مادة اللغة العربية.
وفى الجيزة، تأخرت بعض مدراس المرحلة الابتدائية، فى تسليم كتب مادة العلوم للصفين الخامس والسادس، والخط العربى لطلاب الصف الثالث، بحسب مسئول بمدرسة نزلة الأشطر الابتدائية.
من جانبه أكد أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، انتهاء شركات الطباعة، المشاركة فى مناقصة توريد الكتب المدرسية، من تسليم وزارة التربية والتعليم جميع كتب الفصل الأول للعام الجديد 2017/ 2018.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد استجابت لطلبات غرفة صناعة الطباعة برفع أسعار توريد الكتب المدرسية مؤخرًا، لتصبح 73 مليمًا للصفحة 70 جم «4 ألوان»، بدلا من 29 مليمًا الموسم الماضى، و68 مليمًا للصفحة 70 جم «أبيض وأسود» بدلاً من 25 مليمًا.
ﻭارتفعت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الجديد 2017/ 2018 إلى مليار و700 مليون، مقابل ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، فى العام السابق، بنسبة زيادة %70.
وحاولت «المال» التواصل مع أحمد خيرى، متحدث وزارة التربية والتعليم، للوقوف على أسباب تأخر تسليم الكتب، وهل هناك تقاعس من متعهدى التوريد؟ التابعين للوزارة، والمسئولين عن توزيع الكتب على المدارس، لكن لم يتسن الحصول على رد.
وزارة التربية والتعليم
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