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تأميـــن
شركات التأمين تسدد مديونياتها لصندوق الحوادث المجهلة
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:16 ص
الحوادث
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الحوادث
مروة عبد النبي:
سددت شركات الممتلكات التى تمارس نشاط التأمين الإجبارى على السيارات، كامل مديونياتها لصالح الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف باسم صندوق الحوادث المجهلة.
وقال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن إجمالى المديونية المحصلة بلغ 118.7 مليون جنيه خلال عامى 2015/2016 و2016/2017، مشيرا إلى أن الشركات دفعت 28.5 مليون جنيه، وتبقى 90.2 مليون جنيه تم سدادها بالكامل منتصف الشهر الجارى.
وأنشئ صندوق الحوادث المجهلة، بناء على مواد قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 72، ويختص بسداد التعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، بشرط عدم معرفة السيارة المتسببة فى الحادث.
يبلغ قيمة التعويض عن حالة الوفاة، والعجز الكلى 40 ألف جنيه، وفى حال الإصابة بعجز جزئى مستديم، يتم صرف جزء من التعويض بما يتلاءم مع نسبة العجز، بناء على تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية.
وتتولى شركات التأمين التى تمارس نشاط التأمين الإجبارى على السيارات بتمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتقوم كل منها بدفع %3 من إجمالى أقساطها بالتأمين الإجبارى لصالحه، وفى حال ارتفاع التعويضات عن الإيرادات، يتم تقييم العجز عليها بناء على الحصة السوقية لكل منها فى أقساط الإجبارى.
وأكد «إسماعيل» أن إجمالى التعويضات التى سددها الصندوق منذ إنشائه بلغت 242 مليون جنيه.
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