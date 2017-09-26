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استثمار
ألمانيا تصدق على 250 مليون دولار لمصر
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:04 ص
ميركل 22
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ميركل 22
سمر السيد:
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة الألمانية ستصدق خلال الأسبوعين المقبلين على تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار لمصر، بهدف دعم الموازنة، وذلك ضمن الاتفاق الذى أبرمته الأخيرة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأعلن صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى، أن مصر غطت الفجوة التمويلية التى اشترطها الصندوق قبل إتاحة القرض، وتشمل الحصول على مليار دولار من الإمارات، و3.2 مليار دولار قروض دواره من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، و250 مليون دولار من ألمانيا، و1.35 مليار دولار اتفاقيات إعادة شراء أوراق مالية من بنوك تجارية دولية، و2 مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، و150 مليون دولار من فرنسا، و150 مليون دولار من بريطانيا، و50 مليون دولار من اليابان، و950 مليون دولار سندات دولية.
وكان بوركهارد هينز، مدير بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن مصرفه يخطط لتقديم تمويلات بقيمة تتجاوز 300 مليون يورو، خلال السنوات الخمس المقبلة، فى عدة محاور رئيسية، هى مياه الشرب والصرف الصحى والرى والمخلفات الصلبة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخلق الوظائف عبر التدريب المهنى، والتمويل متناهى الصغر.
ألمانيا
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